Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İstanbul'un İki Yüzünü Paylaştı: "Ya Nefret Edersin Ya Çok Seversin?"

Pelin Yelda Göktepe
14.01.2026 - 13:41

İstanbul, dünyanın en büyüleyici metropollerinden biri. Ancak, bu büyüleyici şehir, artık bir hayli kalabalık. İstanbul'un güzelliği, canlı yaşamı ve tarihi zenginlikleri, her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor. Ülkenin kalbi de İstanbul'da atıyor desek yeridir. Hem sosyal etkinlikler için hem iş imkanları için sonsuz fırsatlara sahip. Fakat her konuda olduğu gibi İstanbul konusunda da insanlarımız ikiye bölünmüş durumda. 

'istanbulgeziplatformu' isimli içerik üreticisi İstanbul'un iki farklı yönünü paylaştı. Yorumlarda pek çok kişi İstanbul ise ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/istanbulgez...
"Ya nefret edersin, ya çok seversin"

"Ya nefret edersin, ya çok seversin"

İstanbul'un trafiği ve kalabalığı günlük yaşamı ciddi anlamda zorluyor. Fakat tüm bunlar güzelliklerini gölgelemeye yetmiyor. Son yıllarda pek çok kişi İstanbul'u terk ederek küçük şehirlere yerleşti. Diğer yandan bunu yapmak isteyip cesaret edemeyenler de var, İstanbul'dan başka yerde bir hayat düşünemeyenler de. Videoya gelen yorumlar da yaşanan ikilemi bir kere daha ortaya koydu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
