Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İstanbul'un İki Yüzünü Paylaştı: "Ya Nefret Edersin Ya Çok Seversin?"

Kaynak: https://www.instagram.com/istanbulgez...
İstanbul, dünyanın en büyüleyici metropollerinden biri. Ancak, bu büyüleyici şehir, artık bir hayli kalabalık. İstanbul'un güzelliği, canlı yaşamı ve tarihi zenginlikleri, her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor. Ülkenin kalbi de İstanbul'da atıyor desek yeridir. Hem sosyal etkinlikler için hem iş imkanları için sonsuz fırsatlara sahip. Fakat her konuda olduğu gibi İstanbul konusunda da insanlarımız ikiye bölünmüş durumda.
'istanbulgeziplatformu' isimli içerik üreticisi İstanbul'un iki farklı yönünü paylaştı. Yorumlarda pek çok kişi İstanbul ise ilgili düşüncelerini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ya nefret edersin, ya çok seversin"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın