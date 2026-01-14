Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İstanbul'un İki Yüzünü Paylaştı: "Ya Nefret Edersin Ya Çok Seversin?"

İstanbul, dünyanın en büyüleyici metropollerinden biri. Ancak, bu büyüleyici şehir, artık bir hayli kalabalık. İstanbul'un güzelliği, canlı yaşamı ve tarihi zenginlikleri, her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor. Ülkenin kalbi de İstanbul'da atıyor desek yeridir. Hem sosyal etkinlikler için hem iş imkanları için sonsuz fırsatlara sahip. Fakat her konuda olduğu gibi İstanbul konusunda da insanlarımız ikiye bölünmüş durumda.

'istanbulgeziplatformu' isimli içerik üreticisi İstanbul'un iki farklı yönünü paylaştı. Yorumlarda pek çok kişi İstanbul ise ilgili düşüncelerini dile getirdi.