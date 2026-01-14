Almanya'da Yaşayan Bir Türk -8 Derecede Kiralık Evi Tutabilmek İçin Sıraya Giren İnsanları Gösterdi

Bildiğiniz üzere Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Özellikle sosyal medyada Almanya'da yaşayan Türklerle dolup taşıyor. Doğal olarak onlar sayesinde Almanya'da olup biten her şey hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bir dönem gündemimiz market fiyatlarıydı. Son dönemde ise konut meselesi.

Pek çok gurbetçi ev tutma sürecinde yaşadıkları sorunları ve ilginç durumları anlattıkları videolar paylaşıyor. Yine bir gurbetçi -8 derece soğukta kiralık bir ev için sıra bekleyen insanları paylaştı. Peki neden bu kadar insan bir ev için sıra bekliyor?