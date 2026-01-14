onedio
Almanya'da Yaşayan Bir Türk -8 Derecede Kiralık Evi Tutabilmek İçin Sıraya Giren İnsanları Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
14.01.2026 - 11:18

Bildiğiniz üzere Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Özellikle sosyal medyada Almanya'da yaşayan Türklerle dolup taşıyor. Doğal olarak onlar sayesinde Almanya'da olup biten her şey hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bir dönem gündemimiz market fiyatlarıydı. Son dönemde ise konut meselesi. 

Pek çok gurbetçi ev tutma sürecinde yaşadıkları sorunları ve ilginç durumları anlattıkları videolar paylaşıyor. Yine bir gurbetçi -8 derece soğukta kiralık bir ev için sıra bekleyen insanları paylaştı. Peki neden bu kadar insan bir ev için sıra bekliyor?

Almanya'da bir dairenin kiralık ilanı çıktığında, yüzlerce kişi aynı anda başvuruyor ve ev sahibi bir "seçme" yapacağını duyurduğunda, o daireyi tutma şansını elde etmek isteyen herkes soğuğa rağmen sıraya giriyor. Bunun sebebi;

1. Konut Arzının Yetersizliği

Hamburg gibi büyük ve popüler şehirlerde yeni konut yapımı, talebi karşılamakta çok geride kalıyor. İnşaat maliyetlerinin artması, bürokratik süreçlerin uzunluğu ve uygun arsa bulunamaması nedeniyle yeni binalar yeterince hızlı inşa edilemiyor.

2. Aşırı Yüksek Talep

İş imkanları, eğitim ve sosyal hayat nedeniyle Hamburg'a sürekli bir göç var. Hem yerel halk hem de dışarıdan gelenler kiralık ev aradığı için, piyasaya çıkan her bir daire için bazen yüzlerce kişi başvuruyor.

3. 'Besichtigung' (Ev Görme) Süreci

Almanya'da ev kiralamak için öncelikle evi görmeniz ve kendinizi ev sahibine veya emlakçıya tanıtmanız gerekir. Videodaki kalabalık, muhtemelen halka açık bir toplu görme randevusu (Massenbesichtigung) için orada. Ev sahipleri genellikle bu adaylar arasından en yüksek gelire ve en iyi kredi notuna (Schufa) sahip olanı seçiyor.

4. Uygun Fiyatlı Konut Kıtlığı

Özellikle 'uygun fiyatlı' kategorisindeki daireler çok nadir bulunuyor. Videodaki Neugraben-Fischbek bölgesi, şehir merkezine göre biraz daha uygun fiyatlı olabildiği için bu bölgelere olan talep her geçen gün artıyor.

