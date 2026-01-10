onedio
Kanada’da Çalışma İzni Geciken Bir Vatandaş Saatler İçinde Nasıl Milletvekili ile Görüşebildiğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
10.01.2026 - 21:11

Kanada, dünyanın en gelişmiş ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda pek çok iş imkanı da mevcut. Bu yüzden yıllardır pek çok kişi Kanada'daki iş imkanlarını değerlendirmeye çalışıyor. Hem ülkenin iklimi hem de çok uzak olması sebebiyle cesaret edemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Kanada'da birkaç aydır çalışma izninin onaylanmasını beklediğini söyleyen bir Türk, probleminin nasıl kısa sürede çözüldüğünü anlattı. Saatler içinde milletvekili ile görüşebildiğini anlatan Türk'ün yaşadığı deneyim pek çok kişiyi şaşırttı.

"Onlar halkın işini görmek için var"

Yaklaşık 2,5-3 aydır Kanada’da çalışma izni beklediğini, işlemlerin uzaması nedeniyle moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen Türk, Kanadalı kız arkadaşının, bölgenin milletvekiliyle görüşmesini tavsiye etmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşamış. Milletvekili ile konuşmanın o kadar kolay olup olmadığını sorgularken, saatler içinde kız arkadaşının alığı randevu ile milletvekili ile görüşme fırsatı bulmuş. Sadece 2 gün içinde ise çalışma izni gelmiş. Hatta daha sonra milletvekilinin ofisinden bir tercüman eşliğinde aranarak 'Hayırlı olsun' dilekleri iletilmiş. Biz ise olaydaki hangi detaya şaşıracağımızı bilemedik.

