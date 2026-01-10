Kanada’da Çalışma İzni Geciken Bir Vatandaş Saatler İçinde Nasıl Milletvekili ile Görüşebildiğini Anlattı

Kaynak: https://x.com/onedio/status/200995138...
Kanada, dünyanın en gelişmiş ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda pek çok iş imkanı da mevcut. Bu yüzden yıllardır pek çok kişi Kanada'daki iş imkanlarını değerlendirmeye çalışıyor. Hem ülkenin iklimi hem de çok uzak olması sebebiyle cesaret edemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla.
Kanada'da birkaç aydır çalışma izninin onaylanmasını beklediğini söyleyen bir Türk, probleminin nasıl kısa sürede çözüldüğünü anlattı. Saatler içinde milletvekili ile görüşebildiğini anlatan Türk'ün yaşadığı deneyim pek çok kişiyi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Onlar halkın işini görmek için var"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın