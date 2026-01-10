Kanada’da Çalışma İzni Geciken Bir Vatandaş Saatler İçinde Nasıl Milletvekili ile Görüşebildiğini Anlattı

Kanada, dünyanın en gelişmiş ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda pek çok iş imkanı da mevcut. Bu yüzden yıllardır pek çok kişi Kanada'daki iş imkanlarını değerlendirmeye çalışıyor. Hem ülkenin iklimi hem de çok uzak olması sebebiyle cesaret edemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Kanada'da birkaç aydır çalışma izninin onaylanmasını beklediğini söyleyen bir Türk, probleminin nasıl kısa sürede çözüldüğünü anlattı. Saatler içinde milletvekili ile görüşebildiğini anlatan Türk'ün yaşadığı deneyim pek çok kişiyi şaşırttı.