Karşılaştırmalara Bir Yenisi Daha Eklendi: Bir İngiliz Türkiye'nin Ne Kadar Güvenli Olduğunu Anlattı

Karşılaştırmalara Bir Yenisi Daha Eklendi: Bir İngiliz Türkiye'nin Ne Kadar Güvenli Olduğunu Anlattı

07.01.2026 - 13:50

Son dönemde Londra ile Türkiye'nin kıyaslandığı videolara denk gelmişsinizdir.  Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gezen İngiliz sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'nin Londra'dan 10 kat daha güvenli olduğunu anlatmıştı. Yine bir süre Türkiye'de yaşayıp ülkesine dönen bir İngiliz, ülkesinde gördüğü hırsızlık vakaları karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlatmıştı. 

Türkiye'de yaşayan bir İngiliz de benzer bir karşılaştırma yaptı. 'İnsanlar Türkiye'nin güvenli bir yer olmadığını söylüyor' diyen kadın yaşadığı bir olayı anlattı.

"Komşumuz mobilyalarını 1 haftadır dışarda bırakmış durumda ve kimse gelip çalmadı."

"Komşumuz mobilyalarını 1 haftadır dışarda bırakmış durumda ve kimse gelip çalmadı.”

Londra'da son dönemde yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çeken İngilizler, Türkiye'nin bu konuda çok güveli olduğunu vurguluyor. Komşusunun bir süredir dışarda tuttuğu mobilyaları gösteren kadın, kimsenin çalmıyor oluşu karşısında yaşadığı şaşkınlığı “İnsanlar Türkiye’nin güvenli olmadığını düşünüyor ama gelin göstereyim. Komşumuz mobilyalarını 1 haftadır dışarda bırakmış durumda ve kimse gelip çalmadı.” sözleriyle anlattı.

