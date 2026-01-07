Karşılaştırmalara Bir Yenisi Daha Eklendi: Bir İngiliz Türkiye'nin Ne Kadar Güvenli Olduğunu Anlattı

Son dönemde Londra ile Türkiye'nin kıyaslandığı videolara denk gelmişsinizdir. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gezen İngiliz sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'nin Londra'dan 10 kat daha güvenli olduğunu anlatmıştı. Yine bir süre Türkiye'de yaşayıp ülkesine dönen bir İngiliz, ülkesinde gördüğü hırsızlık vakaları karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlatmıştı.

Türkiye'de yaşayan bir İngiliz de benzer bir karşılaştırma yaptı. 'İnsanlar Türkiye'nin güvenli bir yer olmadığını söylüyor' diyen kadın yaşadığı bir olayı anlattı.