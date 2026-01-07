Karşılaştırmalara Bir Yenisi Daha Eklendi: Bir İngiliz Türkiye'nin Ne Kadar Güvenli Olduğunu Anlattı

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2008...
Son dönemde Londra ile Türkiye'nin kıyaslandığı videolara denk gelmişsinizdir. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gezen İngiliz sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'nin Londra'dan 10 kat daha güvenli olduğunu anlatmıştı. Yine bir süre Türkiye'de yaşayıp ülkesine dönen bir İngiliz, ülkesinde gördüğü hırsızlık vakaları karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlatmıştı.
Türkiye'de yaşayan bir İngiliz de benzer bir karşılaştırma yaptı. 'İnsanlar Türkiye'nin güvenli bir yer olmadığını söylüyor' diyen kadın yaşadığı bir olayı anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Komşumuz mobilyalarını 1 haftadır dışarda bırakmış durumda ve kimse gelip çalmadı.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın