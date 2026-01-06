onedio
Stockholm’de Demir Çocuk Heykelinin Yanına Bir Türk Tarafından Yapılan Kardan Adam İlgi Odağı Oldu

Stockholm’de Demir Çocuk Heykelinin Yanına Bir Türk Tarafından Yapılan Kardan Adam İlgi Odağı Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.01.2026 - 11:09 Son Güncelleme: 06.01.2026 - 11:10

Daha önce müzeye sandviç, gözlük gibi ürünler koyarak ziyaretçileri şaşırtan insanların sosyal deneylerine rastlamıştık. Müzeye bırakılan bu nesneler bir süre sonra ilgi odağı oluyor, insanlar o nesnelerin de müzenin bir parçası olduğunu düşünüyor hatta saatlerce o nesneleri izliyordu. Benzer bir olay da Stockholm'de yaşandı. 

Stockholm'de bulunan meşhur Demir Çocuk heykelinin yanına 'furkanturnn' Bir Türk kardan adam yaptı. Kardan adam bir anda ilgi odağı olunca ortaya renkli bir görüntü çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki nedir bu küçük heykelciğin hikayesi?

Peki nedir bu küçük heykelciğin hikayesi?

Stockholm’deki Fin Kilisesi'nin bahçesinde yer alan ve Järnpojke (Demir Çocuk) olarak bilinen bu minik heykel, çocukluğun masumiyetini ve insanın iç dünyasındaki yalnızlığı simgeliyor. Halkın ve turistlerin büyük bir sevgiyle sahiplendiği heykelin başını okşamanın ve yanına bozuk para bırakmanın şans getireceğine, ayrıca şehre tekrar geri dönüleceğine inanılıyor. Bu nedenle heykelin başı sürtünmeden dolayı parlıyor. Özellikle kış aylarında üşümemesi için üzerine minik el örgüsü atkılar ve şapkalar giydiriliyor. Biriken paralar, hemen yanındaki kilise tarafından toplanıyor. Bu yüzden küçücük bir kardan adamın, minik heykelden daha çok ilgi görmesi oldukça şaşırtıcı oldu elbette.

