Stockholm’de Demir Çocuk Heykelinin Yanına Bir Türk Tarafından Yapılan Kardan Adam İlgi Odağı Oldu

Daha önce müzeye sandviç, gözlük gibi ürünler koyarak ziyaretçileri şaşırtan insanların sosyal deneylerine rastlamıştık. Müzeye bırakılan bu nesneler bir süre sonra ilgi odağı oluyor, insanlar o nesnelerin de müzenin bir parçası olduğunu düşünüyor hatta saatlerce o nesneleri izliyordu. Benzer bir olay da Stockholm'de yaşandı.

Stockholm'de bulunan meşhur Demir Çocuk heykelinin yanına 'furkanturnn' Bir Türk kardan adam yaptı. Kardan adam bir anda ilgi odağı olunca ortaya renkli bir görüntü çıktı.