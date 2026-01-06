Stockholm’de Demir Çocuk Heykelinin Yanına Bir Türk Tarafından Yapılan Kardan Adam İlgi Odağı Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/furkanturnn...
Daha önce müzeye sandviç, gözlük gibi ürünler koyarak ziyaretçileri şaşırtan insanların sosyal deneylerine rastlamıştık. Müzeye bırakılan bu nesneler bir süre sonra ilgi odağı oluyor, insanlar o nesnelerin de müzenin bir parçası olduğunu düşünüyor hatta saatlerce o nesneleri izliyordu. Benzer bir olay da Stockholm'de yaşandı.
Stockholm'de bulunan meşhur Demir Çocuk heykelinin yanına 'furkanturnn' Bir Türk kardan adam yaptı. Kardan adam bir anda ilgi odağı olunca ortaya renkli bir görüntü çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki nedir bu küçük heykelciğin hikayesi?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın