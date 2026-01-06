Geçmişe Yolculuk Gibi: Kuzey Kore'ye Giden Bir Adam Başkent Pyongyang'daki Metro İstasyonunu Kaydetti

Kuzey Kore, dünyanın en kapalı ve izole ülkesi. Dış dünyayla olan bağlantıları minimuma indirgeyen bu ülke sıkı yasalar ve düzenlemelerle korunuyor. Dışarıdan girişler neredeyse tamamen kapalı. Yalnızca özel bir izinle ya da davetle ülkeye girmek mümkün. Dış dünyaya kapalı olduğundan ülke gelişmelere de kapalı. Bu yüzden ülkede gizlice çekilen görüntüler hep geçmişe yolculuk yapıyormuş hissi. veriyor.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a giden bir sosyal medya kullanıcısı metro istasyonunu kaydetti. Görüntüler yine her birimizi seneler öncesine götürdü.