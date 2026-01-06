onedio
Geçmişe Yolculuk Gibi: Kuzey Kore'ye Giden Bir Adam Başkent Pyongyang'daki Metro İstasyonunu Kaydetti

Geçmişe Yolculuk Gibi: Kuzey Kore'ye Giden Bir Adam Başkent Pyongyang'daki Metro İstasyonunu Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.01.2026 - 08:41

Kuzey Kore, dünyanın en kapalı ve izole ülkesi. Dış dünyayla olan bağlantıları minimuma indirgeyen bu ülke sıkı yasalar ve düzenlemelerle korunuyor. Dışarıdan girişler neredeyse tamamen kapalı. Yalnızca özel bir izinle ya da davetle ülkeye girmek mümkün. Dış dünyaya kapalı olduğundan ülke gelişmelere de kapalı. Bu yüzden ülkede gizlice çekilen görüntüler hep geçmişe yolculuk yapıyormuş hissi. veriyor. 

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a giden bir sosyal medya kullanıcısı metro istasyonunu kaydetti. Görüntüler yine her birimizi seneler öncesine götürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kuzey Kore videolarında neden arkada hep müzik çalıyor?

Kuzey Kore videolarında neden arkada hep müzik çalıyor?

Kuzey Kore'de müzik, devletin sesi olarak kullanılıyor desek yeridir. Sokaklardaki hoparlörlerden sabahları halkı uyandırmak için marşlar çalınıyor. Metrolarda ise bu müzik, yolculuk yapan işçilere ve öğrencilere ideolojik bir 'arkaplan' sağlıyor. Ayrıca özellikle evlerde ve kamu binalarında bulunan hoparlörlerin tamamen kapatılmasına çoğu zaman izin verilmez, sadece sesi kısılabilir. Videoda arka planda çalan ve Kuzey Kore metrosuyla özdeşleşen bu parça ise Neredesin, Sevgili Komutan? isimli marş. 1970'lerde yazılmış bir devrimci operadan alınan marş, Pyongyang metrosunda sabahın erken saatlerinden itibaren çalınmaya başlanıyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
