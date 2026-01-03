Dünyayı Gezen Bir Türk, Panama'da Hastanede Karşılaştığı Bir Mahkuma Instagram Hesabını Verdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTBIEBTjCOm/
Dünyayı gezmek kimileri içindir tutku. Sadece bir sırt çantasıyla maceralara atılıyorlar. Hatta hayatlarını bu sonsuz keşif yolculuğuna adıyorlar. Yolculuklarının her adımda yeni bir deneyim, yeni bir hikaye kazanıyorlar. Bazen de unutulmaz anıları kendileri oluşturuyor. Bazen onların macera ve deneyim olarak tanımladıkları şeyler bize oldukça garip gelebiliyor.
Dünyayı gezen 'nilgulyoruk' isimli bir gezgin, Panama yolculuğunda oldukça ilginç bir adım attı. Gezginin bu hareketi sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Hayat bazen çok sert ama insan insana ışık olur."
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın