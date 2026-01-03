onedio
Dünyayı Gezen Bir Türk, Panama'da Hastanede Karşılaştığı Bir Mahkuma Instagram Hesabını Verdi

Dünyayı Gezen Bir Türk, Panama'da Hastanede Karşılaştığı Bir Mahkuma Instagram Hesabını Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2026 - 16:40

Dünyayı gezmek kimileri içindir tutku. Sadece bir sırt çantasıyla maceralara atılıyorlar. Hatta hayatlarını bu sonsuz keşif yolculuğuna adıyorlar. Yolculuklarının her adımda yeni bir deneyim, yeni bir hikaye kazanıyorlar. Bazen de unutulmaz anıları kendileri oluşturuyor. Bazen onların macera ve deneyim olarak tanımladıkları şeyler bize oldukça garip gelebiliyor. 

Dünyayı gezen 'nilgulyoruk' isimli bir gezgin, Panama yolculuğunda oldukça ilginç bir adım attı. Gezginin bu hareketi sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTBIEBTjCOm/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Hayat bazen çok sert ama insan insana ışık olur."

"Hayat bazen çok sert ama insan insana ışık olur."

Panama'da gittiği hastaneye getirilen elleri bağlı mahkumlardan birine Instagram adresini veren kadının bu hareketi pek çok kişiyi şoke etti. Mahkumun yıllar sonra dışarı çıktığında ona hala bir umut kaldığını hatırlamak isteyebileceğini düşündüğünden böyle bir şey yaptığını söyleyen kadının bu hareketini tatlı bulanlar da oldu fakat pek çok kişi duruma tepki verdi. O anları 'Sen olsan verir miydin?” notuyla paylaştı.

