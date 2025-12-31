Norveç'te Yaşayan Bir Türk Yollara Yapılan Yerden Isıtma Sistemini Paylaştı

Norveç, dünyanın en soğuk ülkelerinden biri. Kış aylarının gelmesiyle, bu bölgedeki yaşamın nasıl sürdüğü, birçok kişi için merak konusu haline geliyor. Özellikle buz tutan yollarda trafiğin nasıl aktığı merak ediliyor. Elbette ülke kış mevsimine adapte olmuş durumda. Norveç'te yaşayan bir Türk kış aylarında, arabalarının lastiklerine taktıkları çivileri göstermişti.

Norveç'in kuzeyinde yaşayan bir başla Türk de yerden ısıtma sistemini paylaştı. Görüntüler pek çok kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.