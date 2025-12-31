onedio
Norveç'te Yaşayan Bir Türk Yollara Yapılan Yerden Isıtma Sistemini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
31.12.2025 - 13:45

Norveç, dünyanın en soğuk ülkelerinden biri. Kış aylarının gelmesiyle, bu bölgedeki yaşamın nasıl sürdüğü, birçok kişi için merak konusu haline geliyor. Özellikle buz tutan yollarda trafiğin nasıl aktığı merak ediliyor. Elbette ülke kış mevsimine adapte olmuş durumda. Norveç'te yaşayan bir Türk kış aylarında, arabalarının lastiklerine taktıkları çivileri göstermişti. 

Norveç'in kuzeyinde yaşayan bir başla Türk de yerden ısıtma sistemini paylaştı. Görüntüler pek çok kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Norveç'te yerden ısıtma sistemi nasıl yapılıyor ve nasıl kullanılıyor?

Yolun veya kaldırımın altına döşenen esnek ve dayanıklı plastik borular aracılığıyla sıcak su veya antifrizli su karışımı dolaştırılır. Bu su genellikle jeotermal enerji, elektrik santrallerinden gelen atık ısı veya şehirlerin merkezi ısıtma şebekelerinden sağlanır. Böylece enerji israfı yapılmadan, hali hazırda var olan ısı kullanılır. Sistem genellikle 24 saat çalışmaz. Hava sıcaklığı ve nem sensörleri devreye girerek sadece ihtiyaç duyulduğunda zemini 2-3°C derecede tutar. Özellikle şehir merkezindeki ana caddelerde ve üniversite kampüsü gibi bölgelerde bu sistemin yaygın olarak kullanılıyor.

