Bir Sosyal Medya Kullanıcısından İlginç Deney: Teleskopla Güneşe Bakarsak Ne Olur?

Güneşe çıplak gözle bakmanın zararlarını hepimiz biliyoruz. Bu konuda bilinçli olmamız, göz sağlığımızı korumamızda önemli bir rol oynuyor. Çünkü son yıllarda güneşin zararlı ışınlarının dünyamıza daha fazla ulaştığı biliniyor. Bu yüzden uzmanlar her mevsim güneş kremi kullanmak ve güneş gözlüğü takmak konusunda uyarıyor. Peki güneşe teleskopla bakarsak ne olur?

'turk_bilimcisi.07' isimli TikTok kullanıcısı, güneşe teleskopla bakmanın etkilerini gösterdiği bir deney yaptı. Videonun sonucu güneş ışınlarının oluşturabileceği hasarı net bir şekilde ortaya koydu.