onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Kullanıcısından İlginç Deney: Teleskopla Güneşe Bakarsak Ne Olur?

Bir Sosyal Medya Kullanıcısından İlginç Deney: Teleskopla Güneşe Bakarsak Ne Olur?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.12.2025 - 09:04

İçerik Devam Ediyor

Güneşe çıplak gözle bakmanın zararlarını hepimiz biliyoruz. Bu konuda bilinçli olmamız, göz sağlığımızı korumamızda önemli bir rol oynuyor. Çünkü son yıllarda güneşin zararlı ışınlarının dünyamıza daha fazla ulaştığı biliniyor. Bu yüzden uzmanlar her mevsim güneş kremi kullanmak ve güneş gözlüğü takmak konusunda uyarıyor. Peki güneşe teleskopla bakarsak ne olur?

'turk_bilimcisi.07' isimli TikTok kullanıcısı, güneşe teleskopla bakmanın etkilerini gösterdiği bir deney yaptı. Videonun sonucu güneş ışınlarının oluşturabileceği hasarı net bir şekilde ortaya koydu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@turk_bilimcis...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki gerçekten teleskop kullanarak gözümüzle güneşe baksak ne olur?

Peki gerçekten teleskop kullanarak gözümüzle güneşe baksak ne olur?

Teleskop güneş ışığını bir büyüteç gibi odaklar. Retinanız saniyeler içinde yanar ve bu hasarın geri dönüşü yoktur. Ayrıca retinada acı hissini ileten sinirler bulunmuyor. Bu yüzden gözünüzün yandığını hissetmezsiniz, sadece görme kaybı gerçekleştiğinde durumu fark edersiniz.

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın