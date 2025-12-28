onedio
Bu İşin Sonu Nereye Varacak? Yine Bir Usta Yaptığı Fileyi Üzerine Atlayarak Kontrol Etti

Pelin Yelda Göktepe
28.12.2025 - 15:49

İş güvenliği oldukça önemli bir mesele. Çalışma alanında sağlık ve güvenlik önlemlerinin eksik olması, hem çalışanlar hem de işverenler için ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu genel olarak ihmal edilen bir konuyken bir de üzerine ilginç bir trend çıktı. Bazı sektörlerde ustalar, yaptıkları işçlerin sağlamlığını ve güvenliğini kendi canlarını tehlikeye atarak gösteriyor. 

Yine bir usta, yaptığı güvenlik filesinin sağlamlığını göstermek için kendisini hiç düşünmeden filenin üzerine bıraktı. Bu trendin giderek yayılıyor olması endişe yarattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Yaptığı işe güveniyor"

Genel olarak insanlar bu tarz videoları tehlikeli bulsa da, 'yaptığı işe güvendiğini göstermenin en etkili yolu' olarak görenler de var. Bunu hem basit hem de dikkat çekici bir reklam gibi düşünüyorlar. Fakat işin sonunun nereye varacağı elbette bilinmiyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
