Bu İşin Sonu Nereye Varacak? Yine Bir Usta Yaptığı Fileyi Üzerine Atlayarak Kontrol Etti

İş güvenliği oldukça önemli bir mesele. Çalışma alanında sağlık ve güvenlik önlemlerinin eksik olması, hem çalışanlar hem de işverenler için ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu genel olarak ihmal edilen bir konuyken bir de üzerine ilginç bir trend çıktı. Bazı sektörlerde ustalar, yaptıkları işçlerin sağlamlığını ve güvenliğini kendi canlarını tehlikeye atarak gösteriyor.

Yine bir usta, yaptığı güvenlik filesinin sağlamlığını göstermek için kendisini hiç düşünmeden filenin üzerine bıraktı. Bu trendin giderek yayılıyor olması endişe yarattı.