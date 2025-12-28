Bu İşin Sonu Nereye Varacak? Yine Bir Usta Yaptığı Fileyi Üzerine Atlayarak Kontrol Etti

İş güvenliği oldukça önemli bir mesele. Çalışma alanında sağlık ve güvenlik önlemlerinin eksik olması, hem çalışanlar hem de işverenler için ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu genel olarak ihmal edilen bir konuyken bir de üzerine ilginç bir trend çıktı. Bazı sektörlerde ustalar, yaptıkları işçlerin sağlamlığını ve güvenliğini kendi canlarını tehlikeye atarak gösteriyor.
Yine bir usta, yaptığı güvenlik filesinin sağlamlığını göstermek için kendisini hiç düşünmeden filenin üzerine bıraktı. Bu trendin giderek yayılıyor olması endişe yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yaptığı işe güveniyor"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın