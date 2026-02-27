Ramazan Geceleri Programına Katılan Futbolcu Fode Koita’dan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” Performansı

Kasımpaşa, Sivasspor ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 1. Lig takımlarından Iğdırspor’a transfer olan yıldız futbolcu Fode Koita, Show TV’de yayınlanan Ramazan Geceleri programına konuk oldu. İlahiler söyleyen Fode Koita, son dönemde sosyal medyanın en popüler ilahilerinden olan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah”ı da canlı yayında söyledi.
