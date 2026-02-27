onedio
Ramazan Geceleri Programına Katılan Futbolcu Fode Koita’dan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” Performansı

Ramazan Geceleri Programına Katılan Futbolcu Fode Koita'dan "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" Performansı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
27.02.2026 - 09:46

Kasımpaşa, Sivasspor ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 1. Lig takımlarından Iğdırspor’a transfer olan yıldız futbolcu Fode Koita, Show TV’de yayınlanan Ramazan Geceleri programına konuk oldu. İlahiler söyleyen Fode Koita, son dönemde sosyal medyanın en popüler ilahilerinden olan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah”ı da canlı yayında söyledi.

Iğdırspor'da forma giyen Fode Koita, Ramazan Geceleri programına katıldı ve "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini söyledi.

Iğdırspor'da forma giyen Fode Koita, Ramazan Geceleri programına katıldı ve "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini söyledi.

Kariyerini 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da sürdüren Fode Koita, Show TV'de yayınlanan Bekir Köse ile Ramazan Geceleri programına konuk oldu. Gineli oyuncu, katıldığı canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' isimli ilahiyi söyledi.

