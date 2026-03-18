article/comments
Semiramis Pekkan Kanseri Yendi, Güzel Haberi Balon Uçurarak Duyurdu!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
Semiramis Pekkan’dan sevindiren haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Pekkan, son kemoterapisini aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Zorlu süreci geride bıraktığını açıklayan ünlü isim, bu özel anı gökyüzüne balon uçurarak kutladı. 

Ajda Pekkan'ın biricik kardeşi Semiramis Pekkan, bir süredir verdiği sağlık mücadelesiyle gündemdeydi.

Ünlü sanatçının yaşadığı süreç, aslında talihsiz bir kazanın ardından ortaya çıktı. Köpeğini gezdirirken bir demire çarpıp düşen Pekkan, ciddi bir kırık olmasa da tedbir amaçlı hastaneye başvurdu. Yaklaşık 10 gün sonra yapılan kapsamlı kontroller sırasında ise hayatını değiştiren gerçek ortaya çıktı.

Yapılan tetkiklerde Pekkan’ın akciğerinde bir kitle tespit edildi. Doktorların yönlendirmesiyle hızlıca tedavi sürecine başlayan sanatçının, sol akciğerinin alt lobu alındı. O günleri anlatırken erken teşhisin önemine dikkat çeken Pekkan, “O düşüş olmasaydı belki çok geç olacaktı” sözleriyle yaşadığı sürecin ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Ameliyatın ardından kemoterapi sürecine giren Semiramis Pekkan, bu zorlu dönemde yaşadıklarını zaman zaman takipçileriyle de paylaştı.

Kanser teşhisi sonrası kendisine psikolojik destek önerildiğini belirten sanatçı, bu süreci kabullenmenin önemine değinmiş ve “Ben bir şeyi kabul ederek ilerleyen biriyim” sözleriyle güçlü duruşunu ortaya koymuştu.

Zorlu tedavi sürecinde zaman zaman duygusal olarak sarsıldığını da anlatan Pekkan, özellikle saçlarının dökülmeye başladığı anı unutamadığını söylemişti. Yaşadığı yorgunluk ve fiziksel değişimlere rağmen sürece saygı duyduğunu ve sabırla ilerlediğini vurgulamıştı.

Kaçıranlar için:

Semiramis Pekkan, tüm bu zorlu sürecin ardından geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindirdi.

Ünlü sanatçı, son kemoterapisini aldığını duyurarak tedavi sürecinin önemli bir aşamasını geride bıraktığını açıkladı.

Bu özel anı ise anlamlı bir şekilde kutladı. Gökyüzüne renkli balonlar uçuran Pekkan, “Bugün balon uçurma günüm. Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş” sözleriyle duygularını paylaştı.

Ayrıca, “İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken benim de yaşadığım tüm zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten” ifadelerini kullanan Semiramis Pekkan, hem kendi hikayesiyle hem de güçlü duruşuyla takipçilerine umut verdi.

İlginizi çekebilir:

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
