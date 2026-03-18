Semiramis Pekkan Kanseri Yendi, Güzel Haberi Balon Uçurarak Duyurdu!

Ünlü sanatçının yaşadığı süreç, aslında talihsiz bir kazanın ardından ortaya çıktı. Köpeğini gezdirirken bir demire çarpıp düşen Pekkan, ciddi bir kırık olmasa da tedbir amaçlı hastaneye başvurdu. Yaklaşık 10 gün sonra yapılan kapsamlı kontroller sırasında ise hayatını değiştiren gerçek ortaya çıktı.

Yapılan tetkiklerde Pekkan’ın akciğerinde bir kitle tespit edildi. Doktorların yönlendirmesiyle hızlıca tedavi sürecine başlayan sanatçının, sol akciğerinin alt lobu alındı. O günleri anlatırken erken teşhisin önemine dikkat çeken Pekkan, “O düşüş olmasaydı belki çok geç olacaktı” sözleriyle yaşadığı sürecin ciddiyetini gözler önüne sermişti.