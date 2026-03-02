onedio
Semiramis Pekkan Kanserle Mücadelede En Zor Anını Açıkladı

Semiramis Pekkan Kanserle Mücadelede En Zor Anını Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2026 - 10:47

Geçen yıl akciğer kanserine yakalandığını duyuran Semiramis Pekkan, tedavi sürecine dair ilk kez bu kadar açık konuştu. Güçlü durmaya çalıştığını ancak bazı anlarda ciddi sarsıldığını itiraf etti. Özellikle saçlarının bir gecede dökülmesiyle büyük bir şok yaşadığını söyledi. Yorgunluk, kabulleniş ve psikolojik destek sürecini tüm detaylarıyla anlattı. 

İşte o açıklamalar…

Eylül 2025’te akciğer kanseri teşhisi aldığını açıklayan Semiramis Pekkan, bir süredir sürdürdüğü tedavi hakkında YouTube’da yayınlanan programda Dr. Psikolog ve Psiko-Onkolog Pelin Erbil ile konuştu.

Süreci sakin bir dille anlatan sanatçı, her ne kadar kabullenme duygusuna sahip olduğunu söylese de bazı anlarda zorlandığını dile getirdi.

Tedavi sürecinde yaşadığı kırılma anlarını anlatan Pekkan, şu ifadeleri kullandı:

“Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, ‘tamam, bunlar da olacak’ diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, ‘saç getirin bana’ dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun.”

Fiziksel değişimlerin psikolojik etkisine de değinen sanatçı, özellikle yorgunlukla mücadele ettiğini belirtti:

“Yorgunluk mesela… 4-5 ay öncesine nazaran daha çabuk yoruluyorum. Bazen zorlayayım diyorum ama zorlayamıyorum. İnsanın hastalığın sürecine saygı duyması lazım.”

Hastalığını ilk öğrendiğinde kendisine psikolojik destek önerildiğini söyleyen Pekkan, bu süreci ise şu sözlerle anlattı:

“Kendisiyle çok ahbaplık ettik, çok eğlendik. Kafamı bu mevzuda doğru yönlendirdiğim için ‘Semiramis Hanım sizin ihtiyacınız yok bana’ dedi. Ben bir şeyi kötü ya da iyi geldiği zaman kabul ediyorum ve oradan yola çıkıyorum.”

Sanatçı, en büyük desteği ailesinden ve yakın çevresinden gördüğünü belirtti.

Özellikle ablası Ajda Pekkan’ın desteğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti:

“Benim çok büyük bir ailem yok, tek ablam var. Tabii ki onu çok yanımda hissettim. Dostlarım çok iyi destek verdiler ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor. ‘Ah bu gitti’ gibi bakanlar oldu. Onlarla göz kontağına bile girmedim çünkü ben öyle hissetmiyorum.”

