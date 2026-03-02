Semiramis Pekkan Kanserle Mücadelede En Zor Anını Açıkladı

Süreci sakin bir dille anlatan sanatçı, her ne kadar kabullenme duygusuna sahip olduğunu söylese de bazı anlarda zorlandığını dile getirdi.

Tedavi sürecinde yaşadığı kırılma anlarını anlatan Pekkan, şu ifadeleri kullandı:

“Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, ‘tamam, bunlar da olacak’ diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, ‘saç getirin bana’ dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun.”