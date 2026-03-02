Semiramis Pekkan Kanserle Mücadelede En Zor Anını Açıkladı
Geçen yıl akciğer kanserine yakalandığını duyuran Semiramis Pekkan, tedavi sürecine dair ilk kez bu kadar açık konuştu. Güçlü durmaya çalıştığını ancak bazı anlarda ciddi sarsıldığını itiraf etti. Özellikle saçlarının bir gecede dökülmesiyle büyük bir şok yaşadığını söyledi. Yorgunluk, kabulleniş ve psikolojik destek sürecini tüm detaylarıyla anlattı.
İşte o açıklamalar…
Eylül 2025’te akciğer kanseri teşhisi aldığını açıklayan Semiramis Pekkan, bir süredir sürdürdüğü tedavi hakkında YouTube’da yayınlanan programda Dr. Psikolog ve Psiko-Onkolog Pelin Erbil ile konuştu.
Fiziksel değişimlerin psikolojik etkisine de değinen sanatçı, özellikle yorgunlukla mücadele ettiğini belirtti:
Sanatçı, en büyük desteği ailesinden ve yakın çevresinden gördüğünü belirtti.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
