Rüya Gibi’nin Final Bölümünde Yapılan “Dijital” Göndermesi Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.03.2026 - 11:31

Show TV’de yeni sezonda başlayan dizilerden biri olan Rüya Gibi geçtiğimiz akşam (1 Mart Pazar) son bölümüyle yayınlanarak ekranlara veda etti. Rüya Gibi’nin final haberinin açıklanmasıyla birlikte izleyicileri derin üzüntü yaşamış, devam etmesi için sosyal medyada gündemde tutmaya çalışmıştı. Ancak reytinglerin yükselememesi nedeniyle dizi finale gitti. Son bölümdeki gönderme ise kafaları karıştırdı. Gelin detaylara geçelim!

Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu’nun başlıca rolleri paylaştığı Rüya Gibi sezona umut dolu bir başlangıç yapmıştı.

Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu’nun başlıca rolleri paylaştığı Rüya Gibi sezona umut dolu bir başlangıç yapmıştı.

Birkaç bölümün ardından reytingler yetersiz gelince salı akşamları yerine pazar günlerine taşınmıştı. Ancak sonuç değişmedi ve pazar günü de diğer dizilerle rekabette yenik düştü.

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde ise Şebnem Bozoklu’nun hayat verdiği Fiko karakterinin “Dijitale mi geçeceğiz?” repliği karşısında seyircilerin kafası karıştı. 

Ben Leman dizisi de yeni sezonda erken final yapan dizilerdendi ve kitlesi dijitalde devam etmesi için çok çaba sarf etmiş, X’te sürekli Ben Leman’ı gündemde tutmuştu. Rüya Gibi dizisindeki replik de dijitale geçip geçmeyeceği konusunda şüphe yarattı.

İşte o sahne 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
