Rüya Gibi’nin Final Bölümünde Yapılan “Dijital” Göndermesi Dikkat Çekti

Birkaç bölümün ardından reytingler yetersiz gelince salı akşamları yerine pazar günlerine taşınmıştı. Ancak sonuç değişmedi ve pazar günü de diğer dizilerle rekabette yenik düştü.

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde ise Şebnem Bozoklu’nun hayat verdiği Fiko karakterinin “Dijitale mi geçeceğiz?” repliği karşısında seyircilerin kafası karıştı.

Ben Leman dizisi de yeni sezonda erken final yapan dizilerdendi ve kitlesi dijitalde devam etmesi için çok çaba sarf etmiş, X’te sürekli Ben Leman’ı gündemde tutmuştu. Rüya Gibi dizisindeki replik de dijitale geçip geçmeyeceği konusunda şüphe yarattı.