O Dizi İlk 10’a Giremedi: 1 Mart Pazar Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.03.2026 - 10:39

1 Mart Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Ekranlarda Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar ve Aynı Yağmur Altında dizileri vardı. Rüya Gibi final bölümüyle yayınlanırken; Aynı Yağmur Altında ise gün değişikliğiyle ilk kez pazar günü yayınlandı. Peki ya birinci kim oldu? Gün değişikliği işe yaradı mı? İşte detaylar…

Teşkilat her pazar olduğu gibi bu pazar da tüm kategorilerde birinci oldu.

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolleri paylaştığı dizi reyting listelerinde istikrarlı bir tablo çiziyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapım kan kaybetmeden yayın hayatın tam gaz devam ediyor.

Teşkilat’ın ardından ise listelerde final kararı alan Sahtekarlar dikkat çekti. Düşük reyting sonuçlarıyla yayın hayatına son verme kararı alan yapım Total ve AB’de 3., ABC1’de ise 2. oldu. Diziseverler final kararından hoşnut olmasa da Sahtekarlar yakında ekranlara veda edecek.

Bir diğer final kararı alan dizi ise Rüya Gibi’ydi. Rüya Gibi dün final bölümüyle ekranlara geldi. Total’de 16., AB’de ve ABC1’de ise 10. oldu. Dizi aslında sabit bir izleyici kitlesi kazanmış, sosyal medyada da güçlü bir hayran grubuna sahip olmuştu. Ancak popülerliği reytinglere yansımayınca final kaçınılmaz oldu.

Tüm bu dizilerin yanı sıra Aynı Yağmur Altında da ekranlardaydı. Normalde pazartesi günleri yayınlanan dizi, Uzak Şehir karşısında izleyici çekemeyince gün değişikliğine gitti ve ilk kez pazar günü yayınlanmış oldu. Üç kategoride de ilk 10’a giremedi.

İşte 1 Mart Pazar Gününün Total Reyting Sıralaması 👇

İşte 1 Mart Pazar Gününün AB Reyting Sıralaması 👇

İşte 1 Mart Pazar Gününün ABC1 Reyting Sıralaması 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
