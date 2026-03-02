O Dizi İlk 10’a Giremedi: 1 Mart Pazar Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolleri paylaştığı dizi reyting listelerinde istikrarlı bir tablo çiziyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapım kan kaybetmeden yayın hayatın tam gaz devam ediyor.

Teşkilat’ın ardından ise listelerde final kararı alan Sahtekarlar dikkat çekti. Düşük reyting sonuçlarıyla yayın hayatına son verme kararı alan yapım Total ve AB’de 3., ABC1’de ise 2. oldu. Diziseverler final kararından hoşnut olmasa da Sahtekarlar yakında ekranlara veda edecek.

Bir diğer final kararı alan dizi ise Rüya Gibi’ydi. Rüya Gibi dün final bölümüyle ekranlara geldi. Total’de 16., AB’de ve ABC1’de ise 10. oldu. Dizi aslında sabit bir izleyici kitlesi kazanmış, sosyal medyada da güçlü bir hayran grubuna sahip olmuştu. Ancak popülerliği reytinglere yansımayınca final kaçınılmaz oldu.

Tüm bu dizilerin yanı sıra Aynı Yağmur Altında da ekranlardaydı. Normalde pazartesi günleri yayınlanan dizi, Uzak Şehir karşısında izleyici çekemeyince gün değişikliğine gitti ve ilk kez pazar günü yayınlanmış oldu. Üç kategoride de ilk 10’a giremedi.