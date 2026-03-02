O Dizi İlk 10’a Giremedi: 1 Mart Pazar Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı
1 Mart Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Ekranlarda Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar ve Aynı Yağmur Altında dizileri vardı. Rüya Gibi final bölümüyle yayınlanırken; Aynı Yağmur Altında ise gün değişikliğiyle ilk kez pazar günü yayınlandı. Peki ya birinci kim oldu? Gün değişikliği işe yaradı mı? İşte detaylar…
Teşkilat her pazar olduğu gibi bu pazar da tüm kategorilerde birinci oldu.
İşte 1 Mart Pazar Gününün Total Reyting Sıralaması 👇
İşte 1 Mart Pazar Gününün AB Reyting Sıralaması 👇
İşte 1 Mart Pazar Gününün ABC1 Reyting Sıralaması 👇
