Kaygı Seviyene Göre Ruhun Kaç Yaşında?

Kaygı… Kimi zaman bizi hayatta tutan bir alarm, kimi zaman geceleri uyutmayan bir misafir. Peki seninki hangi seviyede? Hayata, ilişkilere, geleceğe ve kendine bakışın aslında ruhunun kaç yaşında olduğunu ele veriyor olabilir mi? Bu testte verdiğin cevaplara göre kaygı seviyen analiz edilecek ve ruh yaşın ortaya çıkacak.

Hazırsan başla!