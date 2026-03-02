Güliz Kayahan'ın Son Sergisi "Hiç Gitmeyecekmiş Gibi" Modern Sanatseverlerle Buluşuyor!

“Hiç Gitmeyecekmiş Gibi”

Günler geçiyor ve biz sürekli bir şeyler kaybediyoruz; silinen mesajlar, ölen bir çiçek, kaybettiğimiz eşyalar, unuttuğumuz cümleler… Belki de en güzel güldüğümüz anı, bir daha hiç göremeyeceğimiz biriyle yaşadık ve bunu konuşmuyoruz, farkına bile varmıyoruz. Üstelik artık var olmayan bu geçmiş, bugün kim olduğumuzu belirlemeye devam ediyor.

Hiç Gitmeyecekmiş Gibi, artık var olmayan bir geçmişle kurduğumuz ilişki üzerine düşünmekten doğdu. Geçmiş, kendi başına artık yok; ancak zihnimizde bedenlerimizde ve deneyimlerimizde var olmaya devam ediyor. Geri dönemiyor, yeniden var edemiyoruz, yalnızca yıllar içinde dönüşüp değişen anı parçacıklarıyla ilişkiye geçebiliyoruz.

Aristoteles’in zaman anlayışına göre geçmiş artık yoktur çünkü geçti, gelecek dediğimiz şey de yok çünkü henüz gelmedi. İki var olmayandan bir var olan çıkaramayacağımız için, geçmişin sonu ve geleceğin başı olarak tanımlanan şimdi de yoktur. Zaman, yalnızca devinimin değişme sayısıdır.