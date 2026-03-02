onedio
Güliz Kayahan'ın Son Sergisi "Hiç Gitmeyecekmiş Gibi" Modern Sanatseverlerle Buluşuyor!

Dilara Şimşek
02.03.2026 - 12:14

Yeni üretim biçimlerine odaklanan genç sanatçı Güliz Kayahan'ın son sergisi 'Hiç Gitmeyecekmiş Gibi' küratörlüğünü Nil Nuhoğlu'nun üstlendiği programda, 26 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında Nelumbo Studios'ta modern sanatseverlerle buluşuyor.

Bu serginin sanatseverlerle buluşma yolcuğunu ise, Güliz Kayahan'ın kendi kaleminden okumak için...

“Hiç Gitmeyecekmiş Gibi” 

Günler geçiyor ve biz sürekli bir şeyler kaybediyoruz; silinen mesajlar, ölen bir çiçek, kaybettiğimiz eşyalar, unuttuğumuz cümleler… Belki de en güzel güldüğümüz anı, bir daha hiç göremeyeceğimiz biriyle yaşadık ve bunu konuşmuyoruz, farkına bile varmıyoruz. Üstelik artık var olmayan bu geçmiş, bugün kim olduğumuzu belirlemeye devam ediyor. 

Hiç Gitmeyecekmiş Gibi, artık var olmayan bir geçmişle kurduğumuz ilişki üzerine düşünmekten doğdu. Geçmiş, kendi başına artık yok; ancak zihnimizde bedenlerimizde ve deneyimlerimizde var olmaya devam ediyor. Geri dönemiyor, yeniden var edemiyoruz, yalnızca yıllar içinde dönüşüp değişen anı parçacıklarıyla ilişkiye geçebiliyoruz. 

Aristoteles’in zaman anlayışına göre geçmiş artık yoktur çünkü geçti, gelecek dediğimiz şey de yok çünkü henüz gelmedi. İki var olmayandan bir var olan çıkaramayacağımız için, geçmişin sonu ve geleceğin başı olarak tanımlanan şimdi de yoktur. Zaman, yalnızca devinimin değişme sayısıdır.

"Zaman ve mekandan koparılan şey düşüncenin içinde bile varlığını yitirir..."

Hiç Gitmeyecekmiş Gibi, zamanı böyle bir yokluk alanı olarak ele alırken, Immanuel Kant’ın zaman ve mekânı birer “görü kalıbı” olarak tanımlayan yaklaşımıyla da hesaplaşır. Kant’a göre insan, dünyayı zamandan ve mekândan bağımsız düşünemez. Bir şeyi hayal ederken, onu mutlaka yere ve bir ana yerleştiririz. Zaman ve mekandan koparılan şey düşüncenin içinde bile varlığını yitirir. 

Tam da sorulacak soru şudur: Zaman yalnızca zihinsel bir düzenleme biçimiyse, yaşamın ağırlığının, kaybın ve ölümün neden bu denli etkisinde kalıyoruz? Hiç Gitmeyecekmiş Gibi, bu soruya bir cevap bulmayı amaçlamaz, sadece bir diyalog alanı kurgular. 

“Anlatmak zorundayım, çünkü yaşamış olmakla ne yapacağımı bilemiyorum.” -Clarice Lispector

Sergi, 8 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak...👇🏻

