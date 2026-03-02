Güliz Kayahan'ın Son Sergisi "Hiç Gitmeyecekmiş Gibi" Modern Sanatseverlerle Buluşuyor!
Yeni üretim biçimlerine odaklanan genç sanatçı Güliz Kayahan'ın son sergisi 'Hiç Gitmeyecekmiş Gibi' küratörlüğünü Nil Nuhoğlu'nun üstlendiği programda, 26 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında Nelumbo Studios'ta modern sanatseverlerle buluşuyor.
Bu serginin sanatseverlerle buluşma yolcuğunu ise, Güliz Kayahan'ın kendi kaleminden okumak için...
"Zaman ve mekandan koparılan şey düşüncenin içinde bile varlığını yitirir..."
Sergi, 8 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak...👇🏻
