Adriana Lima’nın Oğlu Cyan'ın Son Hali Sosyal Medyada Olay Yarattı!
40 yaşında hamile olduğunu duyurduğunda herkesi şaşırtan Adriana Lima, 2022’de dünyaya gelen oğlu Cyan’ın son halini paylaştı. Ünlü modelin kendisine benzerliği dikkat çeken minik Cyan sosyal medyada gündem oldu. “Doğru gen aktarımı” yorumları peş peşe geldi.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 40 yaşında bir kez daha hamile olduğunu açıkladığında hayranlarını şaşkına çevirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü model geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından oğlunun son halini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın