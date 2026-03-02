onedio
Adriana Lima’nın Oğlu Cyan'ın Son Hali Sosyal Medyada Olay Yarattı!

Adriana Lima'nın Oğlu Cyan'ın Son Hali Sosyal Medyada Olay Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2026 - 12:38

40 yaşında hamile olduğunu duyurduğunda herkesi şaşırtan Adriana Lima, 2022’de dünyaya gelen oğlu Cyan’ın son halini paylaştı. Ünlü modelin kendisine benzerliği dikkat çeken minik Cyan sosyal medyada gündem oldu. “Doğru gen aktarımı” yorumları peş peşe geldi. 

İşte detaylar…

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 40 yaşında bir kez daha hamile olduğunu açıkladığında hayranlarını şaşkına çevirmişti.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 40 yaşında bir kez daha hamile olduğunu açıkladığında hayranlarını şaşkına çevirmişti.

Eski eşi Marko Jarić ile evliliğinden iki kız çocuğu bulunan Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilişkisinden ise bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Cyan adını verdikleri minik bebek, 2022 yılında doğdu. 41 yaşında anne olan Lima’nın iki kızının ardından dünyaya gelen tek oğlu Cyan, şimdi büyüdü.

Ünlü model geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından oğlunun son halini paylaştı.

Ünlü model geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından oğlunun son halini paylaştı.

Kendisinin adeta kopyası gibi görünen Cyan kısa sürede gündem oldu. Paylaşımın ardından sosyal medyada “Doğru gen aktarımı” gibi yorumlar yağdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

