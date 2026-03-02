ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Açıklandı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor. İran Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, saldırılardan ülke genelinde 131 ilçenin etkilendiği, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 555’e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca enkaz kaldırma, arama-kurtarma, tahliye ve tıbbi müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilerek, ülke genelinde 100 binden fazla arama-kurtarma ve yardım personelinin tam teyakkuz halinde görev yaptığı kaydedildi. İran Kızılayı, saldırılara ilişkin daha önce yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 201, yaralı sayısının ise 747 olduğunu bildirmişti.