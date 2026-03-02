onedio
ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
02.03.2026 - 12:18

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor. İran Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, saldırılardan ülke genelinde 131 ilçenin etkilendiği, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 555’e yükseldiği bildirildi. 

Açıklamada ayrıca enkaz kaldırma, arama-kurtarma, tahliye ve tıbbi müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilerek, ülke genelinde 100 binden fazla arama-kurtarma ve yardım personelinin tam teyakkuz halinde görev yaptığı kaydedildi. İran Kızılayı, saldırılara ilişkin daha önce yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 201, yaralı sayısının ise 747 olduğunu bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: "İsrail saldırılarında 31 kişi öldü, 149 kişi yaralandı"

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 31 kişinin öldüğünü, 149 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik başlattığı son saldırıların bilançosu netleşmeye başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin Beyrut ve Dahiye bölgeleri başta olmak farklı kesimlere gerçekleştirdiği saldırılarda en az 31 kişinin öldüğü, 149 kişinin yaralandığı bildirildi.

