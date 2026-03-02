ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Açıklandı
İran, ABD ve İsrail’in ortak saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 555’e yükseldiğini duyurdu. Dün gece İsrail’in saldırılarına maruz kalan Lübnan da 31 kişinin öldüğünü 149 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı: "İsrail saldırılarında 31 kişi öldü, 149 kişi yaralandı"
