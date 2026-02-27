Bu Evet Hayır Testine Göre Ruhun Ne Kadar Elit?

Elit olmak sadece pahalı zevkler, marka takıntısı ya da aristokrat duruş demek değil. Bazen bir mekanda nasıl davrandığın, bazen bir tartışmada seçtiğin kelimeler, bazen de yalnızken yaptığın tercihler… Gerçek “elit ruh” biraz zarafet, biraz öz disiplin, biraz da kendini tanıma meselesi. Peki bu ruh sende var mı?

Haydi öğrenelim!