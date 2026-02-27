onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şarkıcı Edis, Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı

Şarkıcı Edis, Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.02.2026 - 11:28 Son Güncelleme: 27.02.2026 - 11:57

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan şarkıcı Edis İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan şarkıcı Edis İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, havaalanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Edis’in test verdiği öğrenildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın