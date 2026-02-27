onedio
article/comments
article/share
Dijital Dünyanın Görünmeyen Yüzü: "Yapay Zekâ Güvenliği" Raflarda

27.02.2026 - 12:07 Son Güncelleme: 27.02.2026 - 12:09

İletişim Başkanlığı’nın Yazılım Uzmanlarından Şevval Çom, 'Yapay Zekâ Güvenliği' isimli kitabıyla, yapay zekâ çağında güvenlik konusunda hem profesyoneller hem de stratejik karar vericiler için kılavuz oluşturdu.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, yapay zekâ sistemlerinin barındırdığı riskler ve bu tehditlere karşı geliştirilen savunma stratejileri tek bir kaynakta buluştu. Daha önce İletişim Başkanlığı’nın *“Herkes İçin Yapay Zekâ Kılavuzu”*nda da bu konuyu ele alan Şevval Çom, yeni kitabı 'Yapay Zekâ Güvenliği' ile konuyu çok daha derinlemesine irdeliyor.

Tekno Optimist Yayınları etiketiyle okura sunulan eser; internetin tarihsel gelişiminden yola çıkarak günümüzün karmaşık yapay zekâ modellerine mercek tutuyor.

Kitap, siber güvenliğin artık yalnızca yazılımsal bir mesele olmaktan çıkıp 'model odaklı' yeni bir disipline dönüştüğünün altını çiziyor. Komut manipülasyonu, veri zehirlemesi ve düşmancıl saldırılar gibi bugünün güncel tehditlerinin yanı sıra; kuantum tehdidi ve model çöküşü gibi geleceğin siber senaryoları da tüm detaylarıyla inceleniyor.

Hem bilişim profesyonelleri hem de stratejik karar vericiler için eşsiz bir başvuru kaynağı olan bu eser, okurları ekranın ardında süregelen büyük dijital mücadeleyi keşfetmeye davet ediyor.

