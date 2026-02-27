Dijital Dünyanın Görünmeyen Yüzü: "Yapay Zekâ Güvenliği" Raflarda
İletişim Başkanlığı’nın Yazılım Uzmanlarından Şevval Çom, 'Yapay Zekâ Güvenliği' isimli kitabıyla, yapay zekâ çağında güvenlik konusunda hem profesyoneller hem de stratejik karar vericiler için kılavuz oluşturdu.
Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, yapay zekâ sistemlerinin barındırdığı riskler ve bu tehditlere karşı geliştirilen savunma stratejileri tek bir kaynakta buluştu. Daha önce İletişim Başkanlığı’nın *“Herkes İçin Yapay Zekâ Kılavuzu”*nda da bu konuyu ele alan Şevval Çom, yeni kitabı 'Yapay Zekâ Güvenliği' ile konuyu çok daha derinlemesine irdeliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekno Optimist Yayınları etiketiyle okura sunulan eser; internetin tarihsel gelişiminden yola çıkarak günümüzün karmaşık yapay zekâ modellerine mercek tutuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem bilişim profesyonelleri hem de stratejik karar vericiler için eşsiz bir başvuru kaynağı olan bu eser, okurları ekranın ardında süregelen büyük dijital mücadeleyi keşfetmeye davet ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın