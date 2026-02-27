Dijital Dünyanın Görünmeyen Yüzü: "Yapay Zekâ Güvenliği" Raflarda

İletişim Başkanlığı’nın Yazılım Uzmanlarından Şevval Çom, 'Yapay Zekâ Güvenliği' isimli kitabıyla, yapay zekâ çağında güvenlik konusunda hem profesyoneller hem de stratejik karar vericiler için kılavuz oluşturdu.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, yapay zekâ sistemlerinin barındırdığı riskler ve bu tehditlere karşı geliştirilen savunma stratejileri tek bir kaynakta buluştu. Daha önce İletişim Başkanlığı’nın *“Herkes İçin Yapay Zekâ Kılavuzu”*nda da bu konuyu ele alan Şevval Çom, yeni kitabı 'Yapay Zekâ Güvenliği' ile konuyu çok daha derinlemesine irdeliyor.