140 Kilodan 80 Kiloya! Uraz Kaygılaroğlu’nun Büyük Değişiminin Arkasındaki Gerçek

“Aslında kilolu olduğum dönemde de eli yüzü düzgün birisiydim, genetiğim iyi. Ama mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadım ve bunun böyle gitmeyeceğine karar verdim” dedi.

Kilo verdikçe aynadaki görüntüsünden hoşnut olmaya başladığını söyleyen Kaygılaroğlu, “Giydiğimin yakışması ve beğenilmek motivasyonumu yükseltti. İnsan bu duyguyu bir kez kazanınca kaybetmek istemiyor” ifadelerini kullandı.