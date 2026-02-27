onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
140 Kilodan 80 Kiloya! Uraz Kaygılaroğlu’nun Büyük Değişiminin Arkasındaki Gerçek

140 Kilodan 80 Kiloya! Uraz Kaygılaroğlu’nun Büyük Değişiminin Arkasındaki Gerçek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2026 - 12:20

140 kilolardan 80’li kilolara kadar düşen Uraz Kaygılaroğlu, zayıflama sürecini tüm detaylarıyla anlattı. “Uzmanım ne dediyse harfiyen uyguladım. Günlük leblebi hakkıma kadar sadık kaldım ve iki senenin sonunda bu işi başardım” diyen oyuncu, değişimin arkasındaki disipline dikkat çekti. Kaygılaroğlu, aynı programda mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadığını da itiraf etti. 

İşte detaylar…

Kaynak: Yeraltı’ndan Notlar & Mirgün Cabas

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pis Yedili dizisindeki “Canburger” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Uraz Kaygılaroğlu, ardından Yedi Güzel Adam, Sefirin Kızı ve Sakla Beni gibi yapımlarla kariyerini sağlamlaştırdı.

Pis Yedili dizisindeki “Canburger” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Uraz Kaygılaroğlu, ardından Yedi Güzel Adam, Sefirin Kızı ve Sakla Beni gibi yapımlarla kariyerini sağlamlaştırdı.

Oyunculuğundaki dönüşüm kadar fiziksel değişimiyle de yıllardır konuşulan Kaygılaroğlu, bugün ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri.

Şimdilerde Now TV’de yayınlanan Yeraltı dizisinde hayat verdiği “Bozkurt Hanoğlu” karakteriyle adından söz ettiren oyuncu, performansıyla reyting listelerinde de üst sıralarda yer alıyor. Ancak bu kez gündem olan konu rolü değil, yıllar önce verdiği büyük kilo mücadelesi oldu.

Kaygılaroğlu, Mirgün Cabas’ın sunduğu “Yeraltı’ndan Notlar” programına konuk oldu ve 140 kilodan 80’li kilolara uzanan sürecini ilk kez bu kadar açık anlattı.

Kaygılaroğlu, Mirgün Cabas’ın sunduğu “Yeraltı’ndan Notlar” programına konuk oldu ve 140 kilodan 80’li kilolara uzanan sürecini ilk kez bu kadar açık anlattı.

Kilo verme sürecinin bir zorunlulukla başladığını söyleyen oyuncu, “Başka çarem kalmadığı için, istediğim rolü alamadığım için, başarılı olmak istediğim için yürüyüşle başladım” dedi.

Ardından bir diyetisyene gittiğini belirten Kaygılaroğlu, süreci şöyle anlattı:

“Uzmanım ne dediyse harfiyen uyguladım; ne bir eksik ne bir fazla. ‘Şu kadar yürüyeceksin’ dedi yürüdüm. ‘Şu kadar su içeceksin’ dedi içtim. Günlük leblebi hakkıma kadar sadık kaldım ve iki senenin sonunda bu işi başardım.”

Değişimin yalnızca fiziksel olmadığını vurgulayan oyuncu, kilolu olduğu dönemde de kendini kötü hissetmediğini ancak mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadığını açıkladı.

Değişimin yalnızca fiziksel olmadığını vurgulayan oyuncu, kilolu olduğu dönemde de kendini kötü hissetmediğini ancak mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadığını açıkladı.

“Aslında kilolu olduğum dönemde de eli yüzü düzgün birisiydim, genetiğim iyi. Ama mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadım ve bunun böyle gitmeyeceğine karar verdim” dedi.

Kilo verdikçe aynadaki görüntüsünden hoşnut olmaya başladığını söyleyen Kaygılaroğlu, “Giydiğimin yakışması ve beğenilmek motivasyonumu yükseltti. İnsan bu duyguyu bir kez kazanınca kaybetmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

Ancak her şeyin toz pembe olmadığını da ekledi.

Ancak her şeyin toz pembe olmadığını da ekledi.

“Yakışıklı adam evresine geçince, başarının ve şöhretin getirdiği ağırlıkla mücadele ettiğim depresif dönemlerim oldu. O süreçte yine yeme bozukluğu gösterip 5-10 kilo aldım. Sonra kendime geldim ve hayatıma dönmem gerektiğini fark ettim” diyerek iniş çıkışlı süreci anlattı.

Bugün ise disiplinli bir yaşam sürdüğünü belirten oyuncu, sabah 6’da kalkıp antrenman yaptığını ve çevresini de bu konuda motive ettiğini söyledi. “Tek bir amacım var: Çok iyi ve güzel yaşlanmak” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın