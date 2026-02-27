140 Kilodan 80 Kiloya! Uraz Kaygılaroğlu’nun Büyük Değişiminin Arkasındaki Gerçek
140 kilolardan 80’li kilolara kadar düşen Uraz Kaygılaroğlu, zayıflama sürecini tüm detaylarıyla anlattı. “Uzmanım ne dediyse harfiyen uyguladım. Günlük leblebi hakkıma kadar sadık kaldım ve iki senenin sonunda bu işi başardım” diyen oyuncu, değişimin arkasındaki disipline dikkat çekti. Kaygılaroğlu, aynı programda mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadığını da itiraf etti.
Kaynak: Yeraltı’ndan Notlar & Mirgün Cabas
Pis Yedili dizisindeki “Canburger” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Uraz Kaygılaroğlu, ardından Yedi Güzel Adam, Sefirin Kızı ve Sakla Beni gibi yapımlarla kariyerini sağlamlaştırdı.
Kaygılaroğlu, Mirgün Cabas’ın sunduğu “Yeraltı’ndan Notlar” programına konuk oldu ve 140 kilodan 80’li kilolara uzanan sürecini ilk kez bu kadar açık anlattı.
Değişimin yalnızca fiziksel olmadığını vurgulayan oyuncu, kilolu olduğu dönemde de kendini kötü hissetmediğini ancak mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadığını açıkladı.
Ancak her şeyin toz pembe olmadığını da ekledi.
