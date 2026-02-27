Tuğçe Tayfur ile Boşanma Aşamasındaki Eşi Muhammet Aydın Arasında Sokak Ortasında 'Aldatma' Kavgası!

Ancak çiftin evliliği son dönemde “ihanet” iddialarıyla gündeme geldi. Tuğçe Tayfur’un, eşi Muhammet Aydın’ın kendisini 3 kadınla aldattığını iddia ederek boşanma davası açtığı konuşulmuş; dava dosyasında Aydın’ın farklı kadınlarla konuştuğu ve cinsel içerikli olduğu öne sürülen mesajların yer aldığı iddia edilmişti. Gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış, “boşanma” ve “aldatma” başlığı günlerce konuşulmuştu.

İddiaların büyümesi üzerine Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapmıştı. Aydın, boşanma davasını Tuğçe Tayfur’un değil kendisinin açtığını söyleyerek, “Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu… En azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu” ifadelerini kullanmıştı.