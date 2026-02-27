Tuğçe Tayfur ile Boşanma Aşamasındaki Eşi Muhammet Aydın Arasında Sokak Ortasında 'Aldatma' Kavgası!
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile 2023’te evlendiği Muhammet Aydın’ın boşanma süreci magazin gündeminden düşmüyor. Tuğçe Tayfur’un geçtiğimiz haftalarda eşinin kendisini 3 kadınla aldattığını öne sürmesi ve “ihanet” iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü çift bu kez Nişantaşı’nda birlikte görüntülendi ve kameralar önünde gerilim tırmandı. Muhammet Aydın “kapatsana” diye kameraya çıkışırken, Tuğçe Tayfur’un “Yaptıkların çıkmasın diye mi? Aldatmalarından bahsediyorum” sözleri olay oldu.
İşte detaylar…
Kaynak: Yeni 100 Yıl Magazin
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın 2023 yılında dünyaevine girmişti.
Aydın açıklamasında, “Evet boşanma var fakat boşanmak isteyen var, davayı açan maalesef benim” diyerek süreci farklı bir yerden anlattı.
Çift boşanma aşamasındayken Nişantaşı’nda birlikte görüntülendi.
