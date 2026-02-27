onedio
Tuğçe Tayfur ile Boşanma Aşamasındaki Eşi Muhammet Aydın Arasında Sokak Ortasında 'Aldatma' Kavgası!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2026 - 10:37

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile 2023’te evlendiği Muhammet Aydın’ın boşanma süreci magazin gündeminden düşmüyor. Tuğçe Tayfur’un geçtiğimiz haftalarda eşinin kendisini 3 kadınla aldattığını öne sürmesi ve “ihanet” iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü çift bu kez Nişantaşı’nda birlikte görüntülendi ve kameralar önünde gerilim tırmandı. Muhammet Aydın “kapatsana” diye kameraya çıkışırken, Tuğçe Tayfur’un “Yaptıkların çıkmasın diye mi? Aldatmalarından bahsediyorum” sözleri olay oldu. 

İşte detaylar…

Kaynak: Yeni 100 Yıl Magazin

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın 2023 yılında dünyaevine girmişti.

Ancak çiftin evliliği son dönemde “ihanet” iddialarıyla gündeme geldi. Tuğçe Tayfur’un, eşi Muhammet Aydın’ın kendisini 3 kadınla aldattığını iddia ederek boşanma davası açtığı konuşulmuş; dava dosyasında Aydın’ın farklı kadınlarla konuştuğu ve cinsel içerikli olduğu öne sürülen mesajların yer aldığı iddia edilmişti. Gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış, “boşanma” ve “aldatma” başlığı günlerce konuşulmuştu.

İddiaların büyümesi üzerine Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapmıştı. Aydın, boşanma davasını Tuğçe Tayfur’un değil kendisinin açtığını söyleyerek, “Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu… En azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu” ifadelerini kullanmıştı.

Aydın açıklamasında, “Evet boşanma var fakat boşanmak isteyen var, davayı açan maalesef benim” diyerek süreci farklı bir yerden anlattı.

Tuğçe Tayfur hakkında ise dikkat çeken sözler söyleyip, “Tuğçe hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır… Biz yapamadık, biz devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır” demişti. “Sorun onda değil; sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız” diyerek de ayrılığın nedenini “uyumsuzluk” üzerinden açıklamıştı.

En dikkat çeken bölüm ise ihanet iddialarına verdiği net yanıt oldu. Aydın, kızlarına seslendiği paylaşımında “Can parçalarım, can kızlarım… Ben annenizi aldatmadım” diyerek aldatma suçlamalarını kesin bir dille reddetmişti.

Çift boşanma aşamasındayken Nişantaşı’nda birlikte görüntülendi.

Yan yana yürürken basın mensuplarını fark eden Muhammet Aydın’ın gerildi ve kameramana, “Şunu kapatsana… Kapatsana!” diyerek çıkıştı.

Bu tepkiye Tuğçe Tayfur “Yaptıklar çıkmasın diye” yanıt verdi.

Aydın’ın “Hangi yaptıklarım?” diye karşılık vermesiyle tansiyon daha da yükseldi. Tuğçe Tayfur bu kez açık açık,

“Aldatmalarınızdan bahsediyorum.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Muhabirin “Barışma mı oldu?” sorusuna ise Tuğçe Tayfur net konuştu:

“Yok yok, öyle bir şey yok.”

Ardından “çaba” vurgusu yapıp,

“Çaba var, çabalama çalışmaları var… Kararım kesin.” dedi ve boşanma konusunda geri adım atmadığını yineledi.

Yorum Yazın