Bizde "Haha", Onlarda "Jajaja": Bir İçerik Üreticisi Ülkelerin Kahkaha Şekillerini Anlattı

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.02.2026 - 15:59

Kültürel farklılıklar sadece yemekle, müzikle ya da geleneklerle sınırlı değil. Meğer kahkaha bile ülkeden ülkeye değişiyormuş! Sosyal medya içerik üreticisi Gizem Bilgin de tam olarak bu noktaya parmak bastı ve “Türkçede biz ‘ha ha’ diye gülüyoruz ve ‘haha’ diye yazıyoruz ya; bakalım diğer milletler ne yapıyor?” diyerek çektiği videoyla gündem oldu.

Bilgin’in anlattıklarına göre ülkelerin dijital dünyadaki gülme biçimleri şöyle:

Fransızca:

Fransızlar “mdr” diye kısaltarak gülüyor. İngilizcedeki “lol” gibi kullanılan bu ifade, “mort de rire” yani “gülmekten öldüm” anlamına geliyor.

İspanyolca:

İspanyollar “jajaja” yazıyor. Ancak bunu “ca ca ca” diye okumuyorlar. Çünkü İspanyolcada “j” harfi “h” gibi telaffuz ediliyor. Yani aslında “ha ha ha” diye okunuyor, hatta biraz daha “hı hı” gibi.

Portekizce:

Portekizliler ise “kkkk” yazıyor. Okunuşu ise “kakakaka.” Bilgin’in anlatımıyla, bazen bizim yaptığımız “kı kı kı” gülüşüne benziyor.

Japonca:

Japonlar “wwww” yazıyor. Bunun sebebi ise “gülmek” kelimesinin Japoncada “warai” olması. “W” harfi kelimenin baş harfi olduğu için, peş peşe “w” yazarak gülüyorlar.

Tayca:

Belki de en ilginç olanı Tayca. Tayland’da insanlar “5555” yazarak gülüyor. Çünkü Taycada “5” sayısı “ha” diye okunuyor. Yani “555” aslında “ha ha ha” demek.

