Bizde "Haha", Onlarda "Jajaja": Bir İçerik Üreticisi Ülkelerin Kahkaha Şekillerini Anlattı

Fransızca:

Fransızlar “mdr” diye kısaltarak gülüyor. İngilizcedeki “lol” gibi kullanılan bu ifade, “mort de rire” yani “gülmekten öldüm” anlamına geliyor.

İspanyolca:

İspanyollar “jajaja” yazıyor. Ancak bunu “ca ca ca” diye okumuyorlar. Çünkü İspanyolcada “j” harfi “h” gibi telaffuz ediliyor. Yani aslında “ha ha ha” diye okunuyor, hatta biraz daha “hı hı” gibi.

Portekizce:

Portekizliler ise “kkkk” yazıyor. Okunuşu ise “kakakaka.” Bilgin’in anlatımıyla, bazen bizim yaptığımız “kı kı kı” gülüşüne benziyor.

Japonca:

Japonlar “wwww” yazıyor. Bunun sebebi ise “gülmek” kelimesinin Japoncada “warai” olması. “W” harfi kelimenin baş harfi olduğu için, peş peşe “w” yazarak gülüyorlar.

Tayca:

Belki de en ilginç olanı Tayca. Tayland’da insanlar “5555” yazarak gülüyor. Çünkü Taycada “5” sayısı “ha” diye okunuyor. Yani “555” aslında “ha ha ha” demek.