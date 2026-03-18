Biri Metro Diğeri Arabayla Kadıköy'den Yola Çıkan İki Arkadaş Sabiha Gökçen'e Kimin Önce Varacağını Test Etti

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.03.2026 - 14:14

Kadıköy’den aynı anda yola çıkan iki arkadaşın 'Metro mu, araba mı daha hızlı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Biri metroya binerken diğeri E-5 trafiğine daldı. Dakika dakika kaydedilen yolculukta sonuç netleşti. Metro, havalimanına çok daha kısa sürede ulaştı. Araç sürücüsünün trafikte yaşadığı anlar ise dikkat çekti. 

Sosyal medyada paylaşılan bir video, İstanbul trafiğiyle ilgili dikkat çeken bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Kadıköy’den aynı anda yola çıkan iki arkadaş, Sabiha Gökçen Havalimanı’na kimin daha hızlı ulaşacağını test etti.

Yarış saat 18.14’te başladı. Metroyu tercih eden kişi istasyona girerken, araç kullanan arkadaş ise E-5’in yoğun trafiğine katıldı. Daha yolun başında navigasyondaki kırmızı yoğunluğu gören sürücü, “Önümüz bolca kırmızı” diyerek trafikte zorlanacağının sinyalini verdi.

Saat 18.53’te metro Kartal durağına ulaştı. Aynı dakikalarda trafikte ilerlemeye çalışan sürücü ise durumu “Sabır testi gibi yol, her gün kullananlara yazık” sözleriyle özetledi.

Yolculuk ilerledikçe fark daha da açıldı.

Saat 19.10’da metro Sabiha Gökçen durağına yaklaşırken, araç sürücüsü hâlâ yoğun trafikte ilerlemeye çalışıyordu. Manuel vites kullanmanın zorluğuna da değinen sürücü, “Manuel kullananlar için ayrı bir spor” diyerek esprili bir yorum yaptı.

Satler 20.12’yi gösterdiğinde araç nihayet havalimanına varabildi. Böylece yarışın kazananı açık ara farkla metro oldu.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
