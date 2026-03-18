O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Baba Oldu

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
O Ses Türkiye’nin 2016 sezonunda şampiyon olan Emre Sertkaya, uzun süren sessizliğini sürpriz bir paylaşımla bozdu. Yarışmadan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü müzisyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla baba olduğunu duyurdu. 

O Ses Türkiye yarışması, her sezon olduğu gibi 2016 yılında da güçlü seslerin yarışına sahne olmuştu.

O sezon performansıyla jüri üyelerini etkileyen ve özellikle “Minnet Eylemem” yorumu ile hafızalara kazınan isim ise Emre Sertkaya olmuştu. Başarılı müzisyen, sahnedeki güçlü duruşu ve etkileyici sesiyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Sertkaya, yarışmanın ardından ise adeta ortadan kaybolmuştu. Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden müzisyen, uzun süre gündeme gelmemişti.

2019 yılında Fransa’nın başkenti Paris’e taşınarak hayatında yeni bir sayfa açan Emre Sertkaya, burada yaşamını sürdürmeye başladı.

Bu süreçte sadece yaşam tarzını değil, dış görünüşünü de değiştiren ünlü isim, koyu renk saçlarını sarıya boyatarak takipçilerini şaşırtmıştı.

Aradan geçen uzun yılların ardından Emre Sertkaya, bu kez sürpriz bir haberle yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla baba olduğunu açıkladı.

Sertkaya paylaşımında, “Hoş geldin hayatımıza güzel kızımız Noa. Geceme ay gibi doğdun, günüme güneş gibi doğdun” ifadelerini kullanarak kızının dünyaya gelişini duyurdu.

Ünlü isim ayrıca, bebeğinin annesi Camille’e teşekkür ederek, “Bana hayatımın en büyük hediyesini veren canım sevgilim” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
