Burak Yörük, Tuana Yılmaz'la Ayrılık İddialarının Yayılmasının Ardından Gerçeği Açıkladı!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.03.2026 - 13:29

Taşacak Bu Deniz” dizisinin yıldızı Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz’la ayrıldığı yönündeki iddialara sessiz kalmadı. Yaşanan durumun teknik bir hatadan kaynaklandığını belirten oyuncu, takipçilerine de teşekkür etti.

Son dönemde “Taşacak Bu Deniz” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Burak Yörük, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzun süredir şarkıcı Tuana Yılmaz ile birliktelik yaşayan oyuncu, magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Çiftin ilişkisi 2024 yılında Yörük’ün yaptığı romantik evlilik teklifiyle daha da ciddi bir boyut kazanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da evlilik sinyalleri veren Yörük, “İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz” sözleriyle dikkat çekmişti. Tuana Yılmaz da ilişkileri hakkında “Prosedürlü bir şey planlıyoruz, çok mutluyuz” diyerek aynı yönde açıklamalarda bulunmuştu.

Tam da düğün haberleri beklenirken ortaya atılan ayrılık iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İddiaların çıkış noktası ise Burak Yörük’ün sevgilisi Tuana Yılmaz’ı Instagram’da kısa süreliğine takipten çıkması oldu. Bu durum kısa sürede “ayrıldılar mı?” sorularını beraberinde getirirken, Yörük’ün dakikalar sonra sevgilisini yeniden takibe alması dikkatlerden kaçmadı.

Konuyla ilgili sessiz kalmayan Burak Yörük, yaptığı açıklamada yaşananların tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, “Elim çarpmış, setteyken fark etmedim. Arkadaşımız sorunca fark ettim. Beni tanıyıp ‘yanlışlık vardır’ diyenlere teşekkür ederim” sözleriyle iddialara açıklık getirdi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
