CERN’de Büyük Keşif: Yıllardır Aranan Parçacık Bulundu

Xi-cc-plus adı verilen parçacık, proton ailesine dahil ediliyor. Ancak klasik protondan farklı olarak içinde iki “tılsım kuarkı” ve bir “aşağı kuark” yer alıyor. Protonda ise iki “yukarı kuark” ve bir “aşağı kuark” bulunuyor. Yapı benzerlik gösterse de içerik çok daha ağır.

Bilim insanları uzun süredir böyle parçacığın varlığını öngörüyordu. Fakat şimdiye kadar net şekilde gözlemlenememişti. Yeni tespit, teorik hesaplamalarla uyumlu sonuç verdiği için oldukça kritik görülüyor.

Keşif, CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda yer alan LHCb dedektörünün yenilenmiş versiyonu sayesinde mümkün oldu. Sistem, saniyede 40 milyon görüntü yakalayabilen aşırı hızlı kamera gibi çalışıyor.

Araştırmacılar, parçacığı doğrudan görmek yerine parçalanma izlerini takip etti. Xi-cc-plus, üç daha hafif parçaya ayrılıyor ve dedektörler tam olarak bu izleri kaydediyor. 2024 yılında yapılan çarpışmalarda yaklaşık 915 net sinyal elde edildi. Ölçülen kütle değeri de teorik tahminlerle örtüştü.