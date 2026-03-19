CERN’de Büyük Keşif: Yıllardır Aranan Parçacık Bulundu

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 14:29

CERN’de yürütülen deneyler yine ses getirdi. Uzun süredir varlığı öngörülen ağır parçacık sonunda gözlemlendi. Xi-cc-plus adı verilen yapı, protona benzeyen ancak daha ağır özellikler taşıyor. Çalışmada uluslararası ekipler yer aldı. Sonuçlar, parçacık fiziği açısından dikkat çekici kabul ediliyor.

Protona benzeyen ama ondan daha ağır yapı

Xi-cc-plus adı verilen parçacık, proton ailesine dahil ediliyor. Ancak klasik protondan farklı olarak içinde iki “tılsım kuarkı” ve bir “aşağı kuark” yer alıyor. Protonda ise iki “yukarı kuark” ve bir “aşağı kuark” bulunuyor. Yapı benzerlik gösterse de içerik çok daha ağır.

Bilim insanları uzun süredir böyle parçacığın varlığını öngörüyordu. Fakat şimdiye kadar net şekilde gözlemlenememişti. Yeni tespit, teorik hesaplamalarla uyumlu sonuç verdiği için oldukça kritik görülüyor.

Keşif, CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda yer alan LHCb dedektörünün yenilenmiş versiyonu sayesinde mümkün oldu. Sistem, saniyede 40 milyon görüntü yakalayabilen aşırı hızlı kamera gibi çalışıyor.

Araştırmacılar, parçacığı doğrudan görmek yerine parçalanma izlerini takip etti. Xi-cc-plus, üç daha hafif parçaya ayrılıyor ve dedektörler tam olarak bu izleri kaydediyor. 2024 yılında yapılan çarpışmalarda yaklaşık 915 net sinyal elde edildi. Ölçülen kütle değeri de teorik tahminlerle örtüştü.

20 yıllık tartışma sona erdi

Bilim dünyasında yıllardır tartışılan konu da böylece netlik kazandı. Daha önce benzer parçacığın gözlemlendiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak sonuçlar doğrulanamamıştı ve soru işareti olarak kalmıştı.

Yeni ölçümler, önceki iddialarla uyuşmayan ama teorik modellerle örtüşen değerler sundu. Böylece Xi-cc-plus parçacığının varlığı güçlü şekilde kabul edildi. Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş deneylerle nadir parçacıkların incelenmesi planlanıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
