Almanya'da Yaşayan Bir Kadın, Almanların Baklavayı Beğenmemesine Tepki Gösterdi

Özellikle Türkiye’den götürdüğü baklava ve lokumlara verilen tepkilere isyan eden kadın, sözleriyle dikkat çekti. Kadın, her Türkiye dönüşünde iş arkadaşlarına baklava ve lokum götürdüğünü ancak her seferinde aynı tepkiyi aldığını söyledi. Almanların tatlıları “çok şekerli” bulduğunu ifade eden kadın, bu duruma tepki gösterdi.

Videoda şu sözleri kullandı:

'Yani yediği şekerleri ben size sayamam; Nutella'ları, şunları bunları ben size sayamam ama gel gör ki baklava şekerliymiş, lokum şekerliymiş. Ben cidden anlamıyorum, o şeker dedikleri şey neye denk geliyor bilmiyorum ama bizim düşündüğümüz gibi bir şey değil. Çünkü o kadar şekerli besleniyorlar ki ve bunun karşılığında baklavaya ya da lokuma şekerli demek ağız tatları yok diye yorumluyorum. '