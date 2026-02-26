onedio
Almanya'da Yaşayan Bir Kadın, Almanların Baklavayı Beğenmemesine Tepki Gösterdi

Almanya'da Yaşayan Bir Kadın, Almanların Baklavayı Beğenmemesine Tepki Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
26.02.2026 - 15:17

Almanya’da yaşayan bir Türk, Almanların Türk tatlılarına yaklaşımını eleştirdi. “Baklavaya şekerli diyorlar ama günde bir kilo Haribo yiyorlar” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Almanya’da yaşayan bir Türk kadın, sosyal medyada paylaştığı video ile Almanların tatlı kültürüne yönelik eleştirileriyle gündem oldu.

Almanya'da yaşayan bir Türk kadın, sosyal medyada paylaştığı video ile Almanların tatlı kültürüne yönelik eleştirileriyle gündem oldu.

Özellikle Türkiye’den götürdüğü baklava ve lokumlara verilen tepkilere isyan eden kadın, sözleriyle dikkat çekti. Kadın, her Türkiye dönüşünde iş arkadaşlarına baklava ve lokum götürdüğünü ancak her seferinde aynı tepkiyi aldığını söyledi. Almanların tatlıları “çok şekerli” bulduğunu ifade eden kadın, bu duruma tepki gösterdi.

Videoda şu sözleri kullandı:

'Yani yediği şekerleri ben size sayamam; Nutella'ları, şunları bunları ben size sayamam ama gel gör ki baklava şekerliymiş, lokum şekerliymiş. Ben cidden anlamıyorum, o şeker dedikleri şey neye denk geliyor bilmiyorum ama bizim düşündüğümüz gibi bir şey değil. Çünkü o kadar şekerli besleniyorlar ki ve bunun karşılığında baklavaya ya da lokuma şekerli demek ağız tatları yok diye yorumluyorum. '

