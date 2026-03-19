Çocuklukta Yaşadığı Su Kesintileri Hayatını Değiştirdi: Yapay Zekayla Su Yönetiminde Yeni Dönem

Üniversite yıllarında su, iklim, çevre ve teknoloji alanlarına odaklanan topluluklarda aktif rol aldı. Bu süreçte yalnızca akademik bilgiyle yetinmeyip sahaya dokunan çalışmaların içinde yer alarak girişimcilik fikrini geliştirdi.

Küçük yaşlarda yaşadığı su kesintilerinin etkisini uzun süre unutamayan Tomak, su krizine çözüm üretme fikrine odaklandı. Bu doğrultuda suyun daha etkin izlenmesini ve yönetilmesini sağlayacak dijital bir platform geliştirmeye karar verdi. Fikrini hayata geçirmek için çeşitli kurum ve şirketlerin kapısını çalan genç girişimci, aldığı desteklerle projesini olgunlaştırdı.

2021 yılında Ege Teknopark bünyesinde şirketini kuran Tomak, başlangıçta bireysel olarak yürüttüğü süreci kısa sürede büyüterek 11 kişilik bir ekip oluşturdu. Bu ekip ile birlikte geliştirilen “Blueit” sistemi, su kullanımını analiz eden çok katmanlı bir yapıya sahip.