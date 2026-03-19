Çocuklukta Yaşadığı Su Kesintileri Hayatını Değiştirdi: Yapay Zekayla Su Yönetiminde Yeni Dönem

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
Hatay’da çocukken sık sık yaşadığı su kesintileri, Hülya Tomak’ın bilinçli şekilde su krizine odaklanmasına yol açtı. Üniversite yıllarında iklim, çevre ve teknoloji alanlarında çalışmalar yaparak girişimcilik fikrini geliştirdi. Bu süreçten ilham alan Tomak, suyun verimli yönetilmesini sağlayan yapay zeka tabanlı “Blueit” sistemini hayata geçirdi. Sistem, tesislerde su kullanımını izleyip analiz ederek tasarruf ve verimlilik önerileri sunuyor.

Çocukluk yıllarında yaşanan deneyimler bazen hayatın yönünü belirler.

Hatay’da sık sık yaşanan su kesintileri de Hülya Tomak için tam olarak böyle bir etki yarattı. Bugün geliştirdiği yapay zeka tabanlı sistemle suyun daha verimli kullanılmasına katkı sağlayan genç girişimci, yerel bir sorundan yola çıkarak küresel bir probleme çözüm üretmeye çalışıyor.

Üniversite eğitimine kadar Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Tomak, 2016 yılında Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü’nü kazandı.

Üniversite yıllarında su, iklim, çevre ve teknoloji alanlarına odaklanan topluluklarda aktif rol aldı. Bu süreçte yalnızca akademik bilgiyle yetinmeyip sahaya dokunan çalışmaların içinde yer alarak girişimcilik fikrini geliştirdi.

Küçük yaşlarda yaşadığı su kesintilerinin etkisini uzun süre unutamayan Tomak, su krizine çözüm üretme fikrine odaklandı. Bu doğrultuda suyun daha etkin izlenmesini ve yönetilmesini sağlayacak dijital bir platform geliştirmeye karar verdi. Fikrini hayata geçirmek için çeşitli kurum ve şirketlerin kapısını çalan genç girişimci, aldığı desteklerle projesini olgunlaştırdı.

2021 yılında Ege Teknopark bünyesinde şirketini kuran Tomak, başlangıçta bireysel olarak yürüttüğü süreci kısa sürede büyüterek 11 kişilik bir ekip oluşturdu. Bu ekip ile birlikte geliştirilen “Blueit” sistemi, su kullanımını analiz eden çok katmanlı bir yapıya sahip.

Sistem ilk aşamada tesislerdeki su akışını detaylı şekilde haritalandırıyor ve kullanım noktalarını belirliyor.

Ardından sensörler ve farklı veri kaynaklarından elde edilen bilgiler tek bir platformda toplanıyor. Yapay zeka algoritmaları bu verileri işleyerek tüketim alışkanlıklarını, riskleri ve verimsizlikleri ortaya çıkarıyor. Elde edilen sonuçlar raporlanırken işletmelere su tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayacak somut öneriler sunuluyor.

Tomak, projeye ilişkin süreci şu sözlerle anlatıyor: 'Suyun etkin takibi ve yönetilmesiyle su krizinin önüne geçebilir miyiz?'

Aldıkları desteklerle birlikte hem teknolojilerini geliştirdiklerini hem de daha geniş bir alana yayıldıklarını belirten Tomak, 'Şu anda 40'tan fazla tesiste çalışıyoruz. Şu ana kadar 720 bin dolarlık bir yatırım aldık. Türkiye'de doğrudan bir rakibimiz yok. Globalde benzer olduğumuz farklı firmalar var ama onlarla da farklılaştırdığımız teknolojilerle birlikte aslında güçlü bir rekabet içerisindeyiz. Yurt dışına açılma süreci içerisindeyiz.' ifadelerini kullanıyor.

Geliştirdikleri sistemin yalnızca tüketimi izlemekle sınırlı olmadığını vurgulayan Tomak,

'Dünya çapında pek çok ülkede şu anda kuraklık alarmı çalıyor. Biz de suyun daha iyi yönetilmesi konusunda teknolojiler geliştiriyoruz. Sanayi tesisleri, alışveriş merkezleri, oteller gibi yerlerde suyun aslında girdi noktasından atık su deşarjı noktasına ulaşana kadar her noktasını, sensörlerle, yazılım teknolojileriyle takip ederek suyun verimsiz noktalarını, kayıp kaçaklarını, normal tüketimden daha fazla tüketildiği alanları tespit ediyoruz. Öteki taraftan da su envanteri oluşturuyoruz. Suyun daha verimli kullanılması için yol haritaları oluşturuyoruz. Kullanıcı en çok hangi saatte, nerede, ne kadar tüketim yapıyor, bunu nasıl azaltabilir? Buna yönelik iyileştirme önerileri verirken kendilerine hedeflerini belirlemesine, maliyetlerini hesaplamasına ve bunun finansal karşılığının ne olduğunu görmelerine tek bir platformda olanak sağlıyoruz.' sözleriyle sistemin kapsamını açıklıyor.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
