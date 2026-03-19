Hepsi Ortak Noktada Buluştu: Uzmanlar En Sağlıklı Yemeklik Yağı Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 10:07

Yemek yaparken kullanılan yağın türü, yalnızca lezzeti değil sağlığı da doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre doğru yağ seçimi, kalp sağlığından inflamasyon riskine kadar pek çok kritik noktada belirleyici. Peki, tüm seçenekler arasında gerçekten en sağlıklı olan hangisi?

Market raflarında onlarca seçenek arasından doğru yağı seçmek çoğu zaman kafa karıştırıcı olabilir.

Ancak beslenme uzmanlarının ortak görüşü, bazı yağların hem içerik hem de pişirme performansı açısından diğerlerine göre belirgin biçimde öne çıktığını gösteriyor. Özellikle günlük kullanımda tercih edilen yağın, yalnızca lezzet değil sağlık açısından da önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor.

Uzmanlara göre “en sağlıklı” seçenek sızma zeytinyağı. Bunun temel nedeni, yüksek oranda tekli doymamış yağ asitleri içermesi ve güçlü antioksidanlar bakımından zengin olması. Bu bileşenler; kalp sağlığını destekleme, inflamasyonu azaltma ve hücresel hasara karşı koruma gibi etkilerle ilişkilendiriliyor. Ayrıca rafine edilmeden, mekanik yöntemlerle elde edildiği için besin değerini büyük ölçüde koruyor.

Yaygın bir inanışın aksine, sızma zeytinyağı yalnızca salatalarda değil soteleme, fırınlama ve orta sıcaklıkta kızartma gibi işlemlerde de güvenle kullanılabiliyor.

Uzmanlar, bu yağın 190–200°C civarındaki pişirme sıcaklıklarında yeterince stabil kaldığını ve oksidasyona karşı direnç gösterdiğini belirtiyor.

Bununla birlikte, daha yüksek sıcaklıklarda yapılan pişirme işlemleri için avokado yağı iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Benzer yağ profiline sahip olan bu yağ, daha yüksek dumanlanma noktasıyla özellikle kızartma ve ızgara gibi işlemler için uygun bir seçenek sunuyor.

Öte yandan, yoğun şekilde rafine edilen bazı bitkisel yağlar konusunda daha temkinli olunması gerektiği ifade ediliyor. Özellikle ayçiçek, mısır ve soya gibi yağların yüksek ısıda işlenmesi, içeriklerindeki faydalı bileşenlerin azalmasına ve oksidasyona yatkın hale gelmelerine neden olabiliyor. Aynı şekilde, doymuş yağ oranı yüksek olan tereyağı, hindistan cevizi yağı ve palm yağı gibi seçeneklerin de ölçülü tüketilmesi öneriliyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
