Hepsi Ortak Noktada Buluştu: Uzmanlar En Sağlıklı Yemeklik Yağı Açıkladı

Ancak beslenme uzmanlarının ortak görüşü, bazı yağların hem içerik hem de pişirme performansı açısından diğerlerine göre belirgin biçimde öne çıktığını gösteriyor. Özellikle günlük kullanımda tercih edilen yağın, yalnızca lezzet değil sağlık açısından da önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor.

Uzmanlara göre “en sağlıklı” seçenek sızma zeytinyağı. Bunun temel nedeni, yüksek oranda tekli doymamış yağ asitleri içermesi ve güçlü antioksidanlar bakımından zengin olması. Bu bileşenler; kalp sağlığını destekleme, inflamasyonu azaltma ve hücresel hasara karşı koruma gibi etkilerle ilişkilendiriliyor. Ayrıca rafine edilmeden, mekanik yöntemlerle elde edildiği için besin değerini büyük ölçüde koruyor.