EYT'li Olup Setleri Bırakan Selin Demiratar Uzun Süre Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Gülistan Başköy
27.02.2026 - 11:36

Adanalı dizisinde canlandırdığı İdil karakteriyle hafızalara kazınan Selin Demiratar, yıllar önce oyunculuğu bırakıp “EYT’ye geçtim” açıklamasıyla gündem olmuştu. 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebil ile evlenen ünlü isim, setlere veda ederek gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etmişti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Demiratar, İstanbul’da bir AVM’de görüntülendi. 

İşte detaylar…

Kaynak: Snob Magazin

Bir döneme damga vuran dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren Selin Demiratar, kariyerine “Acı Hayat” dizisiyle adım attı.

Ardından “Adanalı” dizisinde hayat verdiği İdil Ertürk karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. “Şüphe” ve “Huzur Sokağı” gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, özellikle 2000’li yılların en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olmuştu.

Ancak Demiratar, 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebil ile evlendikten sonra hayatında radikal bir karar aldı.

Evliliğinin ardından set temposuna veda eden oyuncu, gözlerden uzak ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti. Bu süreçte ekranlara dönmeyi düşünmediğini açıkça dile getiren Demiratar, yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

42 yaşındaki oyuncu, “EYT’ye geçtim. Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum” diyerek setlere dönme planı olmadığını ifade etmişti. Bir başka açıklamasında ise “İnan özlemiyorum. İzlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri takip ediyorum ama bir daha o set temposuna girmek... Artık bilmiyorum” sözleriyle oyunculuğa dönüş konusuna uzak baktığını dile getirmişti.

Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Selin Demiratar, geçtiğimiz gün İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncunun doğal ve duru güzelliği dikkat çekti.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
