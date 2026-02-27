EYT'li Olup Setleri Bırakan Selin Demiratar Uzun Süre Sonra İlk Kez Görüntülendi!
Adanalı dizisinde canlandırdığı İdil karakteriyle hafızalara kazınan Selin Demiratar, yıllar önce oyunculuğu bırakıp “EYT’ye geçtim” açıklamasıyla gündem olmuştu. 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebil ile evlenen ünlü isim, setlere veda ederek gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etmişti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Demiratar, İstanbul’da bir AVM’de görüntülendi.
İşte detaylar…
Kaynak: Snob Magazin
Bir döneme damga vuran dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren Selin Demiratar, kariyerine “Acı Hayat” dizisiyle adım attı.
Ancak Demiratar, 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebil ile evlendikten sonra hayatında radikal bir karar aldı.
Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Selin Demiratar, geçtiğimiz gün İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
