EYT'li Olup Setleri Bırakan Selin Demiratar Uzun Süre Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Evliliğinin ardından set temposuna veda eden oyuncu, gözlerden uzak ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti. Bu süreçte ekranlara dönmeyi düşünmediğini açıkça dile getiren Demiratar, yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

42 yaşındaki oyuncu, “EYT’ye geçtim. Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum” diyerek setlere dönme planı olmadığını ifade etmişti. Bir başka açıklamasında ise “İnan özlemiyorum. İzlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri takip ediyorum ama bir daha o set temposuna girmek... Artık bilmiyorum” sözleriyle oyunculuğa dönüş konusuna uzak baktığını dile getirmişti.