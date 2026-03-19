Markaların Logolarındaki Renklerin Tüketici Algısını Nasıl Yönettiğini Biliyor musun?

Renkli olmasının nedeni sadece tasarımın daha güzel olmasıyla ilgili değil. Her rengin yansıttığı duygu farklı. Bu yüzden markalar nasıl bir imaj çizmek istiyorlarsa logolarında o rengi kullanıyorlar.

Renklerin tonu nasıl algılandığını belirliyor.

Açık tonlardaki renkler, daha ulaşılabilir hissettirirken koyu tonlar daha otoriter olarak algılanıyor. Yani kullanılan tonlarla tüketiciye markanın ne demek istediğine dair bir mesaj veriliyor.

Bazı logolar çok renkli!

Bunun nedeni de hareket katmak. Çok renkli logoları tercih eden markalar tek bir anlam yerine birden fazla mesaj vermek istiyorlar. Yani çeşitliliği vurgulamak isteyen markalar çok renkli logoları tercih edebiliyor.