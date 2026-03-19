Markaların Logolarındaki Renklerin Tüketici Algısını Nasıl Yönettiğini Biliyor musun?

Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
19.03.2026 - 17:01

Markaların logolarının renkleri öyle gelişigüzel seçilmiyor. Hepsinin seçilmesinin altında bir neden yatıyor. Tüketicinin algısını markalar logodaki renklerle etkilemeye çalışıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar?

Her markanın logosunda kullandığı renkler farklı.

Renkli olmasının nedeni sadece tasarımın daha güzel olmasıyla ilgili değil. Her rengin yansıttığı duygu farklı. Bu yüzden markalar nasıl bir imaj çizmek istiyorlarsa logolarında o rengi kullanıyorlar. 

Renklerin tonu nasıl algılandığını belirliyor.

Açık tonlardaki renkler, daha ulaşılabilir hissettirirken koyu tonlar daha otoriter olarak algılanıyor. Yani kullanılan tonlarla tüketiciye markanın ne demek istediğine dair bir mesaj veriliyor.

Bazı logolar çok renkli!

Bunun nedeni de hareket katmak. Çok renkli logoları tercih eden markalar tek bir anlam yerine birden fazla mesaj vermek istiyorlar. Yani çeşitliliği vurgulamak isteyen markalar çok renkli logoları tercih edebiliyor.

Kırmızı renk, dikkat çekici.

Markaların logolarında kırmızı rengi çok görüyoruz. Bunun nedeni kırmızının dikkat ve hızla bağlantılı olması. İnsan kırmızıyı gördüğünde heyecan duyuyor ve daha hızlı karar veriyor. Bunun yanında kırmızı, iştahla da ilgili. O yüzden birçok yemek markası kırmızı rengini kullanmayı tercih ediyor.

Mavi rengini sakinlikle bağdaştırıyoruz.

Maviyi gördüğümüzde hepimiz sakinlik ve dinginlik hissediyoruz. Çünkü mavi rengi insanı sakinleştiren bir renk. O yüzden de genelde bankaların tercih ettiği bir renk oluyor. Denge ve ciddiyeti de andıran mavi renk, markaların iyi bir marka olduğu algısını yaratıyor.

Sarı renk, iyimserliği çağrıştırıyor.

Sarı içimizi ısıtan bir renk. Güneşi anımsatan renk enerji veriyor. Sarı renk kullanan markalar daha samimi ve sıcak geliyor. Sarı rengi dikkat çekici de bir renk. Yani sıcak ve dikkat çekici görünmek isteyen markalar sarı rengini daha çok kullanıyor.

Yeşil ise doğallık demek!

Yeşili gördüğümüzde içimize bir ferahlık geliyor. Çünkü yeşili doğayla bağdaştırıyoruz. Yeşil markalı logolar rahatlamayı sağlıyor. Markanın da gözümüze zararsız görünmesini sağlıyor. Organik ve çevreci markalar yeşili bu yüzden kullanıyor.

Siyah, güçle bağlantılı.

Siyah koyu bir renk ve güçle ilişkilendiriliyor. Mesafeli bir renk kabul edilen siyah otorite mesajı da veriyor. Ciddiyeti de gösteren siyahı daha çok belli bir kesime hitap etmek isteyen markaların tercihi.

Beyaz rengi saflığı temsil ediyor.

Beyazı görünce hepimizin aklına ilk temizlik geliyor. Beyazlık insana rahatlık hissi veriyor. O yüzden beyaz genelde sağlıkla ilgili markaların tercih ettiği bir renk. Beyaz logolar markanın temiz ve dürüst olduğunu gösteriyor.

Yaratıcılığı öne çıkaran markaların rengi mor!

Mor renk, yaratıcılıkla bağlantılı. Özel bir algısı olan mor rengini daha çok sanatsal markalar kullanmayı tercih ediyor. Kozmetik markaları da mor rengini kullanabiliyor. Mor renkli logosu olan markalar insanlara farklı olduklarını göstermek istiyor diyebiliriz.

Turuncu renkli logolar genç markaların tercihi!

Turuncu rengi enerji ve hareketi temsil ediyor. O yüzden daha çok gençlere hitap eden markalar turuncuyu kullanıyor. Turuncu rengi aynı zamanda samimi de gelen bir renk. Yani markalar bu rengi kullanarak pozitif bir görüntü oluşturmaya çalışırlar.

Pembe şefkatli bir renk.

Pembe rengi daha yumuşak bir renk. Duygusallığı çağrıştıran renk şefkat de uyandırıyor. Bu yumuşak imajı nedeniyle daha çok kozmetik ve kişisel bakım markalarının kullandığı bir renk.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
