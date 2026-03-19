onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaraylı Noa Lang'ın Anfield'da Sakatlanmasının Ardından Yeni Bir Skandal Ortaya Çıktı

Galatasaraylı Noa Lang'ın Anfield'da Sakatlanmasının Ardından Yeni Bir Skandal Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2026 - 17:35

Anfield Stadyumu, UEFA'nın zorunlu kıldığı 105 metrelik saha uzunluğunu tribün yapısı nedeniyle 101 metrede kalarak karşılayamıyor ve bu 4 metrelik sapma yüzünden EURO 2028 ev sahipliği listesinden resmen elenmiş durumda. Saha kenarlarında bulunması gereken emniyet boşluklarının dar olması, son olarak futbolcu Noa Lang'ın reklam panoları ile demir setler arasına sıkışarak ciddi bir parmak sakatlığı yaşamasına yol açarken; kale arkasındaki 7,5 metrelik güvenli alan kuralının ihlal edilmesi, modern stadyum standartları ile oyuncu sağlığı arasındaki uyuşmazlığı bir kez daha gündeme taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray tazminat davasına hazırlanıyor.

Galatasaray tazminat davasına hazırlanıyor.

Galatasaray, ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajı koruyamadı ve rövanşta Liverpool deplasmanında 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Mücadelenin 80. dakikasında sakatlanan Hollandalı oyuncu Noa Lang oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Mauro Icardi dahil oldu.

Bugün operasyon geçiren yıldız oyuncu için Galatasaray da tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Bu esnada HT Spor'da Anfield Stadı'ndaki bir problemi gündeme getirdi.

Stadyum olması gerekenden daha kısa mesafelere sahip.

Stadyum olması gerekenden daha kısa mesafelere sahip.

HT Spor'da gazeteci ve sunucu Deniz Biricik, şu ifadeleri kullandı: 

'Anfield aslında kırmızı listede diyebiliriz. Hepsini tek tek açıklayacağız. Dikkat çekmemiz gereken noktaları sizlere aktaracağız. Neden kırmızı listede? Öncelikle normal bir stadyumun ölçüsünün -biraz sonra UEFA stadyum rehberinde de aktaracağım size- buradaki ölçüler içerisinde olması lazım. Yani 105 ile 125 metre arasında bir saha ölçüsünün olması gerekiyor.

Ama Anfield'da bu karşılanmıyor. Yani iki tribün arasında, Anfield Road ile Kop tribününün arasında sadece 101 metrelik bir sahaya sığacak mesafe var ve saha ölçüsü 101 metre.'

Anfield Stadı, Euro 2028 için liste dışı kalmış.

Anfield Stadı, Euro 2028 için liste dışı kalmış.

Yine yayında stadyumla ilgili bir kritik bilgi daha paylaşıldı. İddiaya göre UEFA, EURO 2028 için Anfield'ı listenin dışında bırakmış:

'Euro 2028 maçlarına İngiltere'de birçok stadyum ev sahipliği yapıyor. Daha öncesinde tabii ki yetkililer geliyor, bu stadları inceliyorlar; bakıyorlar kriterlere uyuyorlar mı diye. Ama saha boyutu yetersizliği nedeniyle Anfield listeden çıkartılıyor.

Çünkü Anfield Road ve Kop tribünleri arasındaki mesafe 101 metre; bunun olması gereken ölçüleri en az 105 ve en fazla 125 metre olarak sabitlenmiş durumda. Normal bir stadyumdaki saha ölçüsü bu ama Anfield'da zaten bu karşılanmıyor; onun altını çizelim. Ve aradaki bu 4 metrelik fark, stadyumun UEFA standartlarını karşılamamasına aslında neden oluyor. Bununla ilgili UEFA'nın daha önceden verdiği bir karar var ki Euro 2028'de bu stadyumu stadyumlar içerisinden çıkartıyorlar.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın