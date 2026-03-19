Galatasaraylı Noa Lang'ın Anfield'da Sakatlanmasının Ardından Yeni Bir Skandal Ortaya Çıktı

Anfield Stadyumu, UEFA'nın zorunlu kıldığı 105 metrelik saha uzunluğunu tribün yapısı nedeniyle 101 metrede kalarak karşılayamıyor ve bu 4 metrelik sapma yüzünden EURO 2028 ev sahipliği listesinden resmen elenmiş durumda. Saha kenarlarında bulunması gereken emniyet boşluklarının dar olması, son olarak futbolcu Noa Lang'ın reklam panoları ile demir setler arasına sıkışarak ciddi bir parmak sakatlığı yaşamasına yol açarken; kale arkasındaki 7,5 metrelik güvenli alan kuralının ihlal edilmesi, modern stadyum standartları ile oyuncu sağlığı arasındaki uyuşmazlığı bir kez daha gündeme taşıyor.

Kaynak - HT Spor