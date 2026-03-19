Galatasaraylı Noa Lang'ın Anfield'da Sakatlanmasının Ardından Yeni Bir Skandal Ortaya Çıktı
Anfield Stadyumu, UEFA'nın zorunlu kıldığı 105 metrelik saha uzunluğunu tribün yapısı nedeniyle 101 metrede kalarak karşılayamıyor ve bu 4 metrelik sapma yüzünden EURO 2028 ev sahipliği listesinden resmen elenmiş durumda. Saha kenarlarında bulunması gereken emniyet boşluklarının dar olması, son olarak futbolcu Noa Lang'ın reklam panoları ile demir setler arasına sıkışarak ciddi bir parmak sakatlığı yaşamasına yol açarken; kale arkasındaki 7,5 metrelik güvenli alan kuralının ihlal edilmesi, modern stadyum standartları ile oyuncu sağlığı arasındaki uyuşmazlığı bir kez daha gündeme taşıyor.
Konu HT Spor'da bir kez daha gündeme geldi.
Galatasaray tazminat davasına hazırlanıyor.
Stadyum olması gerekenden daha kısa mesafelere sahip.
Anfield Stadı, Euro 2028 için liste dışı kalmış.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
