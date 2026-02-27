Nihat Hatipoğlu, Sahur Programında Sorulan 'Red Flag' Sorusuna Sinirlendi

Genç bir izleyici, 'Red flag kişilerle konuşmak günah mıdır?' diye sordu. Bu soru karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu, 'Nedir yani? Yabancı kelimeleri kullanmayın. Herkesin anlayacağı isimleri kullanın.' diyerek genci uyardı. Gencin açıklamasının ardından Nihat Hatipoğlu, 'Örfünüze, adetinize, ailenize, size uygun olmayan, yanlış şeyler yapmaya devam eden, ileride sizi hasta edecek olan biriyle tabii ki bir ilişki kurmanız doğru değil. Kötü olduğu beli değilse ön yargılı olmayın, oturun konuşun.' dedi.