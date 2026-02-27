Nihat Hatipoğlu, Sahur Programında Sorulan 'Red Flag' Sorusuna Sinirlendi
Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda program yapan Nihat Hatipoğlu'na sorulan sorular sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Son olarak kendisine sorulan 'ghostlama' sorusuyla gündeme gelen programda bu kez bir izleyici 'red flag kadın' diyerek soru sordu.
Ramazan ayı boyunca hem iftar hem sahur programı yapan Nihat Hatipoğlu, reytinglerde en çok izlenen yapımlardan biri oluyor.
Ghostlama sorusunun ardından dün gece yayınlanan sahur bölümünde yine ilginç bir soru soruldu.
