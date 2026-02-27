onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nihat Hatipoğlu, Sahur Programında Sorulan 'Red Flag' Sorusuna Sinirlendi

Nihat Hatipoğlu, Sahur Programında Sorulan 'Red Flag' Sorusuna Sinirlendi

Ramazan Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.02.2026 - 12:26

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda program yapan Nihat Hatipoğlu'na sorulan sorular sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Son olarak kendisine sorulan 'ghostlama' sorusuyla gündeme gelen programda bu kez bir izleyici 'red flag kadın' diyerek soru sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan ayı boyunca hem iftar hem sahur programı yapan Nihat Hatipoğlu, reytinglerde en çok izlenen yapımlardan biri oluyor.

Ramazan ayı boyunca hem iftar hem sahur programı yapan Nihat Hatipoğlu, reytinglerde en çok izlenen yapımlardan biri oluyor.

Programda Nihat Hatipoğlu'nun verdiği dini bilgilerin yanı sıra programda kendisine sorulan sorulara da yanıt veriyor. Özellikle gençlerin dinle ilgili merak ettikleri sorular sosyal medyada gündem oluyor.

Ghostlama sorusunun ardından dün gece yayınlanan sahur bölümünde yine ilginç bir soru soruldu.

Ghostlama sorusunun ardından dün gece yayınlanan sahur bölümünde yine ilginç bir soru soruldu.

Genç bir izleyici, 'Red flag kişilerle konuşmak günah mıdır?' diye sordu. Bu soru karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu, 'Nedir yani? Yabancı kelimeleri kullanmayın. Herkesin anlayacağı isimleri kullanın.' diyerek genci uyardı. Gencin açıklamasının ardından Nihat Hatipoğlu, 'Örfünüze, adetinize, ailenize, size uygun olmayan, yanlış şeyler yapmaya devam eden, ileride sizi hasta edecek olan biriyle tabii ki bir ilişki kurmanız doğru değil. Kötü olduğu beli değilse ön yargılı olmayın, oturun konuşun.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın