onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İzleyicisi Yıkıldı: TRT'nin Rekortmen Dizisi Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümü İptal Edildi!

İzleyicisi Yıkıldı: TRT'nin Rekortmen Dizisi Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümü İptal Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.02.2026 - 08:48

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü son gün iptal edildi. Taşacak Bu Deniz neden yok sorusu merak edilirken Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle dizinin yeni bölümünün ertelendiği öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezona bomba gibi giriş yapan Taşacak Bu Deniz'in her bölümü merakla bekleniyor.

Sezona bomba gibi giriş yapan Taşacak Bu Deniz'in her bölümü merakla bekleniyor.

Eleni ve Adil'in gerçekleri ne zaman öğreneceği ve neler yaşanacağı merak edilirken dizideki heyecan artıyor. Ancak cuma günleri ekrana gelen diziyle ilgili bu kez izleyiciyi adeta yıkan bir gelişme yaşandı.

Dün geç saatlere kadar yeni bölümün bugün yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü son gün iptal edildi.

Dün geç saatlere kadar yeni bölümün bugün yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü son gün iptal edildi.

'Taşacak Bu Deniz neden yok, neden iptal edildi?', 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?' soruları izleyiciler tarafından merak edilirken bir yandan da bölümün iptal edilmesi herkesi üzdü. Sosyal medyada iptal kararına yorum yağdı. Dizinin Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçı sebebiyle yeni bölümünün iptal edildiği öğrenildi.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın