İzleyicisi Yıkıldı: TRT'nin Rekortmen Dizisi Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümü İptal Edildi!
TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü son gün iptal edildi. Taşacak Bu Deniz neden yok sorusu merak edilirken Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle dizinin yeni bölümünün ertelendiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezona bomba gibi giriş yapan Taşacak Bu Deniz'in her bölümü merakla bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün geç saatlere kadar yeni bölümün bugün yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü son gün iptal edildi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın