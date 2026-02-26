onedio
Burak Berkay Akgül, Hayatı Film Yapılsa Oynamak İçin Hayal Kurduğu Ünlü Şarkıcıyı Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
26.02.2026 - 21:58

Sahipsizler dizisinde başrole hayat veren Burak Berkay Akgül, Saba Tümer’in programına katıldı. Ünlü oyuncu, programda bir hayalini itiraf etti. Tüm Türkiye’nin hayranlıkla takip ettiği ünlü bir şarkıcının hayatını oynamak istediğini açıkladı. Gelin detaylara geçelim…

Burak Berkay Akgül, Tarkan’ın hayatı film olursa oynamak istediğini dile getirdi.

Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncuyu ilk önce Saba Tümer, Tarkan rolüne layık görerek söze girdi. Ardından da Burak Berkay Akgül de “Allah söyletti” dedi ve aslında Tarkan’ın hayatını oynamanın hayali olduğunu itiraf etti. 

Ünlü oyuncunun Hazal Subaşı’yla başrolü paylaştığı Sahipsizler dizisi yakında final yapacak. Yeni projeleri ise şimdiden merak konusu.

