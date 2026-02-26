Burak Berkay Akgül, Hayatı Film Yapılsa Oynamak İçin Hayal Kurduğu Ünlü Şarkıcıyı Açıkladı

Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncuyu ilk önce Saba Tümer, Tarkan rolüne layık görerek söze girdi. Ardından da Burak Berkay Akgül de “Allah söyletti” dedi ve aslında Tarkan’ın hayatını oynamanın hayali olduğunu itiraf etti.

Ünlü oyuncunun Hazal Subaşı’yla başrolü paylaştığı Sahipsizler dizisi yakında final yapacak. Yeni projeleri ise şimdiden merak konusu.