Burak Berkay Akgül, Hayatı Film Yapılsa Oynamak İçin Hayal Kurduğu Ünlü Şarkıcıyı Açıkladı
Sahipsizler dizisinde başrole hayat veren Burak Berkay Akgül, Saba Tümer’in programına katıldı. Ünlü oyuncu, programda bir hayalini itiraf etti. Tüm Türkiye’nin hayranlıkla takip ettiği ünlü bir şarkıcının hayatını oynamak istediğini açıkladı. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Berkay Akgül, Tarkan’ın hayatı film olursa oynamak istediğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın