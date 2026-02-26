Alperen Duymaz’ın Yeni Projesinden Survivor’daki Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
26 Şubat Perşembe günü televizyon dünyasında yine hareketli saatler yaşandı. Gün içinde ekrana gelen bölümler kadar set arkası gelişmeler de dikkat çekti. Ekran başında olanlar kadar kulisleri takip edenler için de yoğun bir gündem vardı. Reyting tablosundaki değişimler, kadrolara dair yeni haberler ve sosyal medyada paylaşılan sahneler günün öne çıkan başlıkları arasına girdi. Hem yayın akışında yaşanan gelişmeler hem de kamera arkasından sızan bilgiler televizyon atmosferini belirledi. 26 Şubat Perşembe gününün öne çıkan televizyon gündemini sizler için derledik.
Survivor 2026'ya gelir gelmez adı aşk iddialarına karışan Sercan'dan yeni açıklamalar geldi.
Serhat Teoman, Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht kadrosuna dahil oldu.
Dün gece yayınlanan bölümde bir genç, sorduğu soruyla Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çevirdi.
25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
TRT'de yayınlanan Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in Amirum Dayı'sı gündem oldu.
İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmıştı.
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde yer alacak bir sahne fragmanda verildi.
Erol'un programında gelinlik ve damatlık giyerek düğün hayallerini gerçekleştiren Batuhan ve Yeliz, yıllar sonra son hallerini paylaştı.
Star TV'de 2 sezondur yayınlanan Sahipsizler dizisinin büyük finaline çok az kaldı.
2008-2012 yılları arasında yayınlanan komedi dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair iddialar devam ediyor.
