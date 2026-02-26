onedio
Alperen Duymaz’ın Yeni Projesinden Survivor’daki Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
26.02.2026 - 18:54

26 Şubat Perşembe günü televizyon dünyasında yine hareketli saatler yaşandı. Gün içinde ekrana gelen bölümler kadar set arkası gelişmeler de dikkat çekti. Ekran başında olanlar kadar kulisleri takip edenler için de yoğun bir gündem vardı. Reyting tablosundaki değişimler, kadrolara dair yeni haberler ve sosyal medyada paylaşılan sahneler günün öne çıkan başlıkları arasına girdi. Hem yayın akışında yaşanan gelişmeler hem de kamera arkasından sızan bilgiler televizyon atmosferini belirledi. 26 Şubat Perşembe gününün öne çıkan televizyon gündemini sizler için derledik.

Survivor 2026'ya gelir gelmez adı aşk iddialarına karışan Sercan'dan yeni açıklamalar geldi.

Aynı takımda yer aldığı Deniz Çatalbaş'a karşı hisler beslediğini açıklayan Sercan, bu yüzden Deniz'in yakın arkadaşı Eren'in elenmesine neden olmuştu. Deniz'e hislerini Seren Ay'a da anlatan Sercan, Deniz'den karşılık beklese de genç yarışmacı Sercan'a karşı bir şey hissetmediğini belirtmişti. 

Sercan, verdiği röportajda 'Her şeye hazırım' diyerek Deniz'e hisleri konusunda yeni açıklamalar yaptı.

Serhat Teoman, Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncu Serhat Teoman’ın hayat vereceği Faroz, yeraltı dünyasında adı korkuyla anılan güçlü bir figür olarak Esenler’i ele geçirmek için harekete geçecek. Çekimlerine kısa bir ara veren Veliaht ekibi, 13 Mart’ta yeniden İstanbul’a dönerek dizinin 26. bölüm çalışmalarına başlayacak.

Dün gece yayınlanan bölümde bir genç, sorduğu soruyla Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çevirdi.

Genç bir izleyici 'Bir arkadaşım, hep ona yardım ettiğim biri. Benim ona ihtiyacım olunca beni bir anda ghostladı. Bunun günahı nedir?' diye sordu. Hatipoğlu ise soruyu anlamayıp 'Ne yaptı? Ne demekmiş o?' diye bir kez daha sordu. Genç kız ise; 'Bir anda aramalarıma cevap vermedi.' dedi. Bunun üzerine Nihat Hatipoğlu; 'Seni yok saydı. Seni sıfırladı yani. Çok yanlış yapmış. Ona ghostlamamı diyorlar?' dedi. Ghostlamayı anladık bugün. Gençlerin dilinde bir kelime bu. Kendimizi de ilim sahibi yapıyoruz böylece. Senin arkadaşın değilmiş o. İyi dönemlerinde senden istifade etmeye çalışmış. Senin temiz yüreğini kullanmış. Allah onu ıslah etsin. Dost ve arkadaş zor günde belli olur.' açıklamasında bulundu.

25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Galatasaray - Juventus maçı reytinglere damga vurup en çok izlenen yapım olurken NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, 2. sırada yer alarak en çok izlenen dizi oldu. Eşref Rüya ise 3. sırada yer aldı.

TRT'de yayınlanan Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in Amirum Dayı'sı gündem oldu.

Hakan Salınmış'ın canlandırdığı Amirum DayıTaşacak Bu Deniz'in en sevilen karakterlerinden olsa da karakteri yalnızca Amirum Dayı ismiyle tanıyoruz. Onur Dilber'in canlandırdığı Süleyman karakterinin de isim olarak Gezep lakabını kullanması üzerine sosyal medyada Amirum Dayı'nın gerçek ismi gündem olurken Amirum'un ilk bölümlerde ismini söylediği ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz'deki Amirum Dayı'nın dizideki gerçek ismi meğer Dursun'muş.

İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cennetin Çocukları'nın senaryosu tamamen değişti. Yeni hikayede İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı İskender karakterinin ikizi Kamil geri dönecek. Kamil karakterine ise Alperen Duymaz hayat verecek.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde yer alacak bir sahne fragmanda verildi.

Hipotermi geçiren Eleni ve Fadime'nin etrafında ateş çemberi yapılması izleyiciyi ikiye bölmüştü. Kimisi bu müdahalenin gereksiz ve anlamsız olduğunu söylerken kimisi ise müdahalenin yerinde olduğunu dile getirdi.

TikTok'ta Kevser adlı içerik üreticisi de konuya dair açıklama yaptı. Hipotermi geçiren kişinin ani hareket ettirilmemesi gerektiğini dile getiren kullanıcı, dünyanın en doğru müdahalesinin yapıldığını açıkladı.

Erol'un programında gelinlik ve damatlık giyerek düğün hayallerini gerçekleştiren Batuhan ve Yeliz, yıllar sonra son hallerini paylaştı.

2017 yılında kaçarak evlenen Batuhan ve Yeliz, aileleriyle barışmak umuduyla Esra Erol'un programına başvurmuştu. Programda aileleriyle yüzleşen çift, ayrıca hayallerindeki düğünü canlı yayında yaparak gelinlik ve damatlık giymişti. Yeliz ve Batuhan çifti, yıllar sonra sosyal medyada son hallerini paylaştı.

Star TV'de 2 sezondur yayınlanan Sahipsizler dizisinin büyük finaline çok az kaldı.

Sahipsizler'in ana oyuncuları Burak Berkay Akgül, Hazal Subaşı, Enes Koçak ve Doğa Bayram, senaryo ekibinde yer alan Ramazan Demirli'yi takipten çıkmalarıyla gündem oldu. Oyuncuların neden böyle bir hamlede bulundukları ise bilinmiyor.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan komedi dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair iddialar devam ediyor.

Akasya Durağı dizisinin final yapmasının üzerinden yıllar geçerken senarist İbrahim Ethem Aşkın, dizinin yeniden çekilmesi için görüşmeler yaptığını açıklayan bir duyuru yayınlamıştı. Senarist paylaşımlarına devam ederken bu defa Akasya Durağı'nın yeni versiyonunda rol alacak ilk oyuncuyu açıkladı.

Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın, ilk versiyonda da rol alan Zafer Ergin'in dizide konuk oyuncu olarak yer alacağını duyurdu.

