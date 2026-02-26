Alperen Duymaz’ın Yeni Projesinden Survivor’daki Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Hipotermi geçiren Eleni ve Fadime'nin etrafında ateş çemberi yapılması izleyiciyi ikiye bölmüştü. Kimisi bu müdahalenin gereksiz ve anlamsız olduğunu söylerken kimisi ise müdahalenin yerinde olduğunu dile getirdi.

TikTok'ta Kevser adlı içerik üreticisi de konuya dair açıklama yaptı. Hipotermi geçiren kişinin ani hareket ettirilmemesi gerektiğini dile getiren kullanıcı, dünyanın en doğru müdahalesinin yapıldığını açıkladı.