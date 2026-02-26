Survivor'da Aşka Gelen Sercan, Deniz'e Hisleri Hakkında Yeni Açıklama Yaptı
Survivor'ın 2026 sezonunda da adı aşk iddialarına karışan Sercan, Deniz'e karşı hisler beslediğini açıklamıştı. Deniz için Eren'in elenmesine neden olan Sercan, Deniz hakkında yeni açıklamalar yaparak Deniz'den hamle beklediğini belirtti.
Survivor 2026'ya gelir gelmez adı aşk iddialarına karışan Sercan'dan yeni açıklamalar geldi.
Sercan'ın o röportajını buradan izleyebilirsiniz:
