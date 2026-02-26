onedio
Survivor'da Aşka Gelen Sercan, Deniz'e Hisleri Hakkında Yeni Açıklama Yaptı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2026 - 15:03

Survivor'ın 2026 sezonunda da adı aşk iddialarına karışan Sercan, Deniz'e karşı hisler beslediğini açıklamıştı. Deniz için Eren'in elenmesine neden olan Sercan, Deniz hakkında yeni açıklamalar yaparak Deniz'den hamle beklediğini belirtti.

Survivor 2026'ya gelir gelmez adı aşk iddialarına karışan Sercan'dan yeni açıklamalar geldi.

Aynı takımda yer aldığı Deniz Çatalbaş'a karşı hisler beslediğini açıklayan Sercan, bu yüzden Deniz'in yakın arkadaşı Eren'in elenmesine neden olmuştu. Deniz'e hislerini Seren Ay'a da anlatan Sercan, Deniz'den karşılık beklese de genç yarışmacı Sercan'a karşı bir şey hissetmediğini belirtmişti. 

Sercan, verdiği röportajda 'Her şeye hazırım' diyerek Deniz'e hisleri konusunda yeni açıklamalar yaptı.

Sercan'ın o röportajını buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
