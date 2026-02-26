Taşacak Bu Deniz'deki Amirum Dayı'nın Dizideki İsmini Çoğu Seyirci Bilmiyor
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eyüphan'ın babası Amirum Dayı'yı hepimiz bilsek de Amirum Dayı'nın dizideki gerçek ismini çoğu seyirci bilmiyor. Dikkatli bir izleyici Amirum Dayı'nın gerçek ismini söylediği sahneyi sosyal medyada paylaşarak bu konuya açıklık getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT'de yayınlanan Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in Amirum Dayı'sı gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amirum Dayı'nın Taşacak Bu Deniz'de gerçek adını söylediği sahneyi buraya bırakıyoruz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın