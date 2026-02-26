onedio
Taşacak Bu Deniz'deki Amirum Dayı'nın Dizideki İsmini Çoğu Seyirci Bilmiyor

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2026 - 12:34

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eyüphan'ın babası Amirum Dayı'yı hepimiz bilsek de Amirum Dayı'nın dizideki gerçek ismini çoğu seyirci bilmiyor. Dikkatli bir izleyici Amirum Dayı'nın gerçek ismini söylediği sahneyi sosyal medyada paylaşarak bu konuya açıklık getirdi.

TRT'de yayınlanan Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in Amirum Dayı'sı gündem oldu.

TRT'de yayınlanan Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in Amirum Dayı'sı gündem oldu.

Hakan Salınmış'ın canlandırdığı Amirum Dayı, Taşacak Bu Deniz'in en sevilen karakterlerinden olsa da karakteri yalnızca Amirum Dayı ismiyle tanıyoruz. Onur Dilber'in canlandırdığı Süleyman karakterinin de isim olarak Gezep lakabını kullanması üzerine sosyal medyada Amirum Dayı'nın gerçek ismi gündem olurken Amirum'un ilk bölümlerde ismini söylediği ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz'deki Amirum Dayı'nın dizideki gerçek ismi meğer Dursun'muş.

Amirum Dayı'nın Taşacak Bu Deniz'de gerçek adını söylediği sahneyi buraya bırakıyoruz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
