onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kaçarak Evlenip Esra Erol'a Çıkan Batuhan ve Yeliz Çifti Son Hallerini Paylaştı

Kaçarak Evlenip Esra Erol'a Çıkan Batuhan ve Yeliz Çifti Son Hallerini Paylaştı

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2026 - 11:01

2017 yılında kaçarak evlenen Batuhan ve Yeliz çifti, aileleriyle barışmak için Esra Erol'un programına katılmıştı. Esra Erol'un programında gelinlik ve damatlık giyerek düğün hayallerini gerçekleştiren Batuhan ve Yeliz, yıllar sonra son hallerini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Erol'un programında tanıdığımız Batuhan ve Yeliz çiftini belki hatırlarsınız.

Esra Erol'un programında tanıdığımız Batuhan ve Yeliz çiftini belki hatırlarsınız.

2017 yılında kaçarak evlenen Batuhan ve Yeliz, aileleriyle barışmak umuduyla Esra Erol'un programına başvurmuştu. Programda aileleriyle yüzleşen çift, ayrıca hayallerindeki düğünü canlı yayında yaparak gelinlik ve damatlık giymişti. Yeliz ve Batuhan çifti, yıllar sonra sosyal medyada son hallerini paylaştı.

Esra Erol'a katılan Yeliz ve Batuhan'ın son halini buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın