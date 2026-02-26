onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İddialar Devam Ediyor: Akasya Durağı Senaristi Dizide Rol Alacak İlk Oyuncuyu Açıkladı

İddialar Devam Ediyor: Akasya Durağı Senaristi Dizide Rol Alacak İlk Oyuncuyu Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2026 - 08:53

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceğine dair iddialar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Söz konusu iddiaları ortaya atan senarist İbrahim Ethem Aşkın, Instagram hesabından dizide rol alacağını iddia ettiği ilk oyuncuyu duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2008-2012 yılları arasında yayınlanan komedi dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair iddialar devam ediyor.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan komedi dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair iddialar devam ediyor.

Akasya Durağı dizisinin final yapmasının üzerinden yıllar geçerken senarist İbrahim Ethem Aşkın, dizinin yeniden çekilmesi için görüşmeler yaptığını açıklayan bir duyuru yayınlamıştı. Senarist paylaşımlarına devam ederken bu defa Akasya Durağı'nın yeni versiyonunda rol alacak ilk oyuncuyu açıkladı.

Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın, ilk versiyonda da rol alan Zafer Ergin'in dizide konuk oyuncu olarak yer alacağını duyurdu.

Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın, ilk versiyonda da rol alan Zafer Ergin'in dizide konuk oyuncu olarak yer alacağını duyurdu.

🚖Bir büyük sürprizi daha sizinle paylaşmak isterim. Üstelik bu habere çok değer verdiğim için profilimde kalmasını istiyorum.Ustamız, duayen sanatçı; kardeş dizimiz #ArkaSokaklar’ın, Türker Bey'in dediği ile Erler Film ofisinin onuru; unutulmaz efsane karakter, yılların eskitemediği “Rıza Baba”… İnşallah her şey yolunda giderse, Akasya Durağı “Yeniden” dizimizin, tıpkı bundan 18 yıl önce 14 Temmuz 2008 günü olduğu gibi 1. bölümüne kendisini konuk misafir oyuncu olarak almayı düşünüyoruz. Zaten senaryoda da bunu kurguladık. Sevgili @kadim_yasar beyefendinin hayat vereceği “Gazi Hasan” karakteri ile yolları kesişecek. Çok güzel olacak. Zafer Ergin Bey’in bize uğur getireceğinden hiç şüphem yok.🧿

Allah sizi daha uzun yıllar aramızda görmeyi nasip etsin efsane aktör. Sizi seviyoruz :)🇹🇷🌷

Bambaşka bir şehir var, bu sefer bu durakta… 🎵

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın