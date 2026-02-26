İddialar Devam Ediyor: Akasya Durağı Senaristi Dizide Rol Alacak İlk Oyuncuyu Açıkladı
Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceğine dair iddialar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Söz konusu iddiaları ortaya atan senarist İbrahim Ethem Aşkın, Instagram hesabından dizide rol alacağını iddia ettiği ilk oyuncuyu duyurdu.
2008-2012 yılları arasında yayınlanan komedi dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair iddialar devam ediyor.
Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın, ilk versiyonda da rol alan Zafer Ergin'in dizide konuk oyuncu olarak yer alacağını duyurdu.
