İddialar Devam Ediyor: Akasya Durağı Senaristi Dizide Rol Alacak İlk Oyuncuyu Açıkladı

🚖Bir büyük sürprizi daha sizinle paylaşmak isterim. Üstelik bu habere çok değer verdiğim için profilimde kalmasını istiyorum.Ustamız, duayen sanatçı; kardeş dizimiz #ArkaSokaklar’ın, Türker Bey'in dediği ile Erler Film ofisinin onuru; unutulmaz efsane karakter, yılların eskitemediği “Rıza Baba”… İnşallah her şey yolunda giderse, Akasya Durağı “Yeniden” dizimizin, tıpkı bundan 18 yıl önce 14 Temmuz 2008 günü olduğu gibi 1. bölümüne kendisini konuk misafir oyuncu olarak almayı düşünüyoruz. Zaten senaryoda da bunu kurguladık. Sevgili @kadim_yasar beyefendinin hayat vereceği “Gazi Hasan” karakteri ile yolları kesişecek. Çok güzel olacak. Zafer Ergin Bey’in bize uğur getireceğinden hiç şüphem yok.🧿

Allah sizi daha uzun yıllar aramızda görmeyi nasip etsin efsane aktör. Sizi seviyoruz :)🇹🇷🌷

Bambaşka bir şehir var, bu sefer bu durakta… 🎵