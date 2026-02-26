Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz'de "Gezep, Hicran'a Dönecek mi?" Sorusunu Yanıtladı

Yalnızca senaryo değil, dizideki karakterler ve hatta rol alan oyuncular arasındaki uyum da izleyici tarafından çok seviliyor. Sosyal medyada diziyle ilgili her gün onlarca edit yapılırken dizinin resmi hesabından da bu editlerin bazıları paylaşılıyor.

Pek çok söyleşiye ve programa katılan Taşacak Bu Deniz oyuncuları, dizinin senaryosu ve karakterleri hakkında sorulan sorulara yanıt veriyor. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber de merak edilen 'Hicran'a dönecek mi?' sorusunu yanıtladı.