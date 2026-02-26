Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz'de "Gezep, Hicran'a Dönecek mi?" Sorusunu Yanıtladı
TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri Uzak Şehir'le büyük bir rekabete giren Taşacak Bu Deniz, zirve yarışını sürdürüyor. Dizinin sevilen karakterlerine hayat veren isimler sık sık söyleşilere katılırken bu kez Gezep'e hayat veren Onur Dilber sorulan sorulara yanıt verdi. Onur Dilber'e 'Gezep, Hicran'a dönecek mi?' diye soruldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
TRT 1'i reyting zirvesine taşıyan Taşacak Bu Deniz, her yeni bölümünde heyecanın dozunu artırmaya devam ediyor.
Onur Dilber, Gezep ve Hicran ikilisi için "Derinliği olan bir ilişki" dedi.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
