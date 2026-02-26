onedio
Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz'de "Gezep, Hicran'a Dönecek mi?" Sorusunu Yanıtladı

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.02.2026 - 07:47

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri Uzak Şehir'le büyük bir rekabete giren Taşacak Bu Deniz, zirve yarışını sürdürüyor. Dizinin sevilen karakterlerine hayat veren isimler sık sık söyleşilere katılırken bu kez Gezep'e hayat veren Onur Dilber sorulan sorulara yanıt verdi. Onur Dilber'e 'Gezep, Hicran'a dönecek mi?' diye soruldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

TRT 1'i reyting zirvesine taşıyan Taşacak Bu Deniz, her yeni bölümünde heyecanın dozunu artırmaya devam ediyor.

Yalnızca senaryo değil, dizideki karakterler ve hatta rol alan oyuncular arasındaki uyum da izleyici tarafından çok seviliyor. Sosyal medyada diziyle ilgili her gün onlarca edit yapılırken dizinin resmi hesabından da bu editlerin bazıları paylaşılıyor.

Pek çok söyleşiye ve programa katılan Taşacak Bu Deniz oyuncuları, dizinin senaryosu ve karakterleri hakkında sorulan sorulara yanıt veriyor. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber de merak edilen 'Hicran'a dönecek mi?' sorusunu yanıtladı.

Onur Dilber, Gezep ve Hicran ikilisi için "Derinliği olan bir ilişki" dedi.

