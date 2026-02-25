onedio
Hızlı Başlamıştı, 10 Reytingin Altına Düştü! 24 Şubat Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2026 - 16:00

24 Şubat Salı reyting sonuçları belli oldu.

A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı salı akşamı yayına başlayan pek çok dizi filan yapmıştı. A.B.İ.'nin yayın hayatına başlamasıyla ilk kez salı dizilerinden biri zirveyi görmüş, üstelik 10+ reyting almıştı.

Bakalım yeni haftada salı reyting sonuçları ne oldu?

Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ. salı gününün negatif havasını dağıtmış ve hem zirveyi gören ilk dizi olmuştu hem de 10+ reyting almayı başarmıştı.

Özellikle ilk iki bölümüyle 10 üstü reyting almayı başaran dizi, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki rekabete ortak görülmüştü. Ancak A.B.İ. zirvede yer almayı sürdürmesine rağmen düşüş yaşadı.

Gündüz kuşağı programları yine etkisini gösterdi, Esra Erol'da totalde ikinci olmayı başardı.

24 Şubat total reyting sonuçları

1.A.B.İ. 8.07

2. Esra Erol'da 5.22

3. A.B.İ. Özet 4.99

4.Mehmed: Fetihler Sultanı 4.44

7.Kıskanmak 4,08

9.Survivor 3.84

24 Şubat AB reyting sonuçları

1.A.B.İ. 6.35

2.Mehmed: Fetihler Sultanı 4.53

4.Kıskanmak 4.16

6.Survivor 3.32

24 Şubat ABC1 reyting sonuçları

1. A.B.İ. 7.86

2. A.B.İ. Özet 5.50

3. Mehmed: Fetihler Sultanı 5.45

4. Kıskanmak 4.63

7. Survivor 3.94

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
