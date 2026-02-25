Hızlı Başlamıştı, 10 Reytingin Altına Düştü! 24 Şubat Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
24 Şubat Salı reyting sonuçları belli oldu.
A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı salı akşamı yayına başlayan pek çok dizi filan yapmıştı. A.B.İ.'nin yayın hayatına başlamasıyla ilk kez salı dizilerinden biri zirveyi görmüş, üstelik 10+ reyting almıştı.
Bakalım yeni haftada salı reyting sonuçları ne oldu?
Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ. salı gününün negatif havasını dağıtmış ve hem zirveyi gören ilk dizi olmuştu hem de 10+ reyting almayı başarmıştı.
Gündüz kuşağı programları yine etkisini gösterdi, Esra Erol'da totalde ikinci olmayı başardı.
