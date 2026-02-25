Barış Baktaş, Sevdiğim Sensin'in Reyting Başarısı Hakkında Konuştu
Star TV'de perşembe akşamları yayın hayatına başlayan Sevdiğim Sensin, büyük bir başarı yakaladı.
Dizide Civan karakterine hayat veren Barış Baktaş, Sevdiğim Sensin'in reyting başarısı hakkında konuştu ve 3. bölümde 10+ reyting almayı beklediğini açıkladı.
