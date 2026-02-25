onedio
Barış Baktaş, Sevdiğim Sensin'in Reyting Başarısı Hakkında Konuştu

Barış Baktaş, Sevdiğim Sensin'in Reyting Başarısı Hakkında Konuştu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2026 - 15:29

Günlük dizi Kan Çiçekleri'nin ardından Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alan Barış Baktaş, Star TV ekranlarında başlayan Sevdiğim Sensin dizisinde rol almaya başladı. Civan karakterine hayat veren Barış Baktaş, dizinin yakaladığı reyting başarısı hakkında konuştu.

Star TV'de perşembe akşamları yayın hayatına başlayan Sevdiğim Sensin, büyük bir başarı yakaladı.

Star TV'de perşembe akşamları yayın hayatına başlayan Sevdiğim Sensin, büyük bir başarı yakaladı.

İkinci sıraya yerleşmeyi başaran dizi henüz iki bölüm yayınlandı. Ancak kısa sürede İnci Taneleri ve Halef gibi rakiplerine karşı bu başarıyı yakalaması gelecek vadetti.

Dizide Civan karakterine hayat veren Barış Baktaş, Sevdiğim Sensin'in reyting başarısı hakkında konuştu ve 3. bölümde 10+ reyting almayı beklediğini açıkladı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
