Final Yapan Dizinin Yerine Geliyor! Doktor Başka Hayatta'nın Yayın Tarihi Netleşti

Final Yapan Dizinin Yerine Geliyor! Doktor Başka Hayatta'nın Yayın Tarihi Netleşti

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci
25.02.2026 - 13:27

NOW'ın yeni dizisi Doktor Başka Hayatta'nın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un başrollerde yer aldığı Doktor Başka Hayatta için sonunda karar verildi. NOW'ın yeni dizisinin yayın günü netleşti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

NOW'ın yeni dizisi Doktor Başka Hayatta'nın çekimleri tüm hızıyla devam etse de yayın günü hala netleşmemişti.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan kendi isteğiyle ayrılan Sıla Türkoğlu'nun İbrahim Çelikkol'la partner olduğu Doktor Başka Hayatta, 3 bölümün stoklanmasının ardından kanaldan yayın için gün bekliyordu. Düşük reytingler nedeniyle final kararı alınan Sahtekarlar'ın ardından NOW, Doktor Başka Hayatta'nın yayın gününü netleştirdi.

NOW'ın yeni dizisi Doktor Başka Hayatta 8 Mart Pazar günü yayın hayatına başlıyor.

Sahtekarlar için alınan final kararının ardından NOW, yeni dizisi Doktor Başka Hayatta'yı pazar günü yayınlama kararı aldı.

