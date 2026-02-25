Final Yapan Dizinin Yerine Geliyor! Doktor Başka Hayatta'nın Yayın Tarihi Netleşti
NOW'ın yeni dizisi Doktor Başka Hayatta'nın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un başrollerde yer aldığı Doktor Başka Hayatta için sonunda karar verildi. NOW'ın yeni dizisinin yayın günü netleşti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın yeni dizisi Doktor Başka Hayatta'nın çekimleri tüm hızıyla devam etse de yayın günü hala netleşmemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın yeni dizisi Doktor Başka Hayatta 8 Mart Pazar günü yayın hayatına başlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın