Survivor'da Sude Sakatlık Geçirirken Onur Alp'in Umursamadan Uyuması Tepki Çekti

Survivor'da Sude Sakatlık Geçirirken Onur Alp'in Umursamadan Uyuması Tepki Çekti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.02.2026 - 11:24

Survivor'ın yeni bölümündeki bir an sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyun esnasında sakatlık geçiren Sude acılar içinde kıvranırken tüm yarışmacılar yanına koştu. Takım arkadaşı Onur Alp'in umursamadan uyumaya devam etmesi ise tepki çekti.

Survivor'ın yeni bölümünde Onur Alp'in umursamaz halleri dikkat çekti.

Survivor'da oyun esnasında sakatlanan Sude zor anlar yaşadı. Acılar içinde kıvranan Sude'nin imdadına set ekibi ve yarışmacılar yetişirken Onur Alp'in hiçbir hamlede bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Sude'ye müdahale edildiği esnada Onur Alp'in oyun alanında uyumaya devam etmesi kısa sürede tepkilere neden oldu.

Survivor'da Onur Alp'in tepki çeken hallerini buradan izleyebilirsiniz:

