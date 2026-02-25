Survivor'a Dönmek İsteyen Dilan Çıtak, Acun Ilıcalı'ya Seslendi

Geri gelmek mümkün mü? @acunilicali 🫠yeni bir kural mı eklesek? 😎 özledim…

Survivor benim için sadece bir yarışma değil, çok değerli bir yolculuktu. Bana kendimi yeniden tanıtan, güçlendiren ve güzel farkındalıklar kazandıran bir deneyim oldu. Orada yaşadığım anılar, tanıdığım insanlar ve birlikte paylaştığımız her şey benim için çok kıymetliydi.

Başta @tv8 ve @acunmedya ekibi olmak üzere emeği geçen herkese ve bu süreci benimle paylaşan tüm ekibe teşekkür ederim. Hayatımın unutulmaz tecrübelerinden biri olarak hep benimle kalacak. 🤍✨