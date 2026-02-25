onedio
Survivor'a Dönmek İsteyen Dilan Çıtak, Acun Ilıcalı'ya Seslendi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.02.2026 - 09:24

Survivor 2026'nın elenen ilk yarışmacılarından Dilan Çıtak, Survivor'a geri dönmek istiyor. Instagram hesabından Survivor'dan bir fotoğrafını yayınlayan Dilan Çıtak, Acun Ilıcalı'ya seslenerek 'Geri gelmek mümkün mü? @acunilicali 🫠yeni bir kural mı eklesek? 😎 özledim…' yazdı.

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak, yarışmaya geri dönmek istediğini duyurdu.

Survivor 2026 sezonunun ilk elenen yarışmacılarından olan Dilan Çıtak, SMS oylaması sonuçları iyi olsa da çıktığı düelloda kaybederek yarışmaya veda etmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya seslenen Dilan Çıtak yarışmaya geri dönmek istediğini belirtti.

İşte Dilan Çıtak'ın Survivor hakkında yaptığı paylaşım:

Geri gelmek mümkün mü? @acunilicali 🫠yeni bir kural mı eklesek? 😎 özledim…

Survivor benim için sadece bir yarışma değil, çok değerli bir yolculuktu. Bana kendimi yeniden tanıtan, güçlendiren ve güzel farkındalıklar kazandıran bir deneyim oldu. Orada yaşadığım anılar, tanıdığım insanlar ve birlikte paylaştığımız her şey benim için çok kıymetliydi.

Başta @tv8 ve @acunmedya ekibi olmak üzere emeği geçen herkese ve bu süreci benimle paylaşan tüm ekibe teşekkür ederim. Hayatımın unutulmaz tecrübelerinden biri olarak hep benimle kalacak. 🤍✨

TV Editörü
