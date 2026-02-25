Survivor'a Dönmek İsteyen Dilan Çıtak, Acun Ilıcalı'ya Seslendi
Survivor 2026'nın elenen ilk yarışmacılarından Dilan Çıtak, Survivor'a geri dönmek istiyor. Instagram hesabından Survivor'dan bir fotoğrafını yayınlayan Dilan Çıtak, Acun Ilıcalı'ya seslenerek 'Geri gelmek mümkün mü? @acunilicali 🫠yeni bir kural mı eklesek? 😎 özledim…' yazdı.
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak, yarışmaya geri dönmek istediğini duyurdu.
İşte Dilan Çıtak'ın Survivor hakkında yaptığı paylaşım:
