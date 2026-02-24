Show TV'nin Yeni Dizisi Delikanlı Sete Çıktı, Beklenenden Erken Yayınlanacak!
Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Delikanlı sonunda sete çıktı. Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın başrollerde yer aldığı dizinin yayın tarihi ise açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın başrol olduğu Delikanlı dizisi sonunda sete çıktı.
Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı, bayram sonrası yayınlanabilir.
