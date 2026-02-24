onedio
Show TV'nin Yeni Dizisi Delikanlı Sete Çıktı, Beklenenden Erken Yayınlanacak!

yerli dizi
Esra Demirci
24.02.2026 - 15:37

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Delikanlı sonunda sete çıktı. Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın başrollerde yer aldığı dizinin yayın tarihi ise açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın başrol olduğu Delikanlı dizisi sonunda sete çıktı.

OGM Pictures yapımı Delikanlı dizisinin kanalının Show TV olduğu açıklanmıştı. Dizinin sezon bitime kadar yetişmesi beklenirken Birsen Altuntaş son gelişmeleri aktardı. Altuntaş'ın haberine göre Delikanlı dizisi bugün (24 Şubat) sete çıkarken yayın tarihi de belli oldu.

Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı, bayram sonrası yayınlanabilir.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Salih Bademci ve Melis Sezen'li Delikanlı dizisi eğer yetişirse Ramazan Bayramı sonrasında Show TV ekranlarında yayınlanacak.

